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Сенатор Рубио назвал переговоры Пхеньяна по ядерному разоружению шоу

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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КНДР никогда не откажется от ядерного оружия, и вся деятельность Пхеньяна, касающаяся переговоров, — всего лишь шоу. Об этом заявил сенатор США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News.

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«Он (лидер КНДР Ким Чен Ын. — Ред.) не будет ликвидировать ядерное оружие, однако он хочет создать видимость того, что он — открытый лидер, что он мирный и разумный», — добавил политик.

Рубио также заявил, что взрыв полигона для испытания ядерного оружия был лишь показным мероприятием, поскольку он скорее всего был неисправен. Кроме того, Ким Чен Ын, по мнению сенатора, может построить новый полигон.

25 мая представитель Белого дома высокого ранга заявил, что власти КНДР могли взорвать тоннели на ядерном полигоне в Пхунгери так, что его можно будет использовать в будущем.

Три испытательные шахты, расположенные на ядерном полигоне Пхунгери в Северной Корее, были уничтожены по решению властей страны 24 мая.

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