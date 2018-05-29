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Высокопоставленные чиновники США и КНДР встречаются в Сингапуре во вторник

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Сигапуре во вторник, 29 мая, состоится встреча высокопоставленных чиновников КНДР и США для обсуждения подготовки встречи лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

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Стороны обсудят конкретные сроки и место проведения саммита, вопросы протокола и безопасности, сообщает агентство Yonhap.

С северокорейской стороны в подготовке переговоров на высшем уровне примет зампредседателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон. Американцев будет представлять заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин.

26 мая Трамп заявил, что США по-прежнему готовы на проведение саммита 12 июня в Сингапуре. При этом двумя днями ранее он направил Ким Чен Ыну послание, в котором отказал во встрече из-за враждебных заявлений Пхеньяна.

Представители Северной Кореи почти через сутки отреагировали на отказ Трампа от переговоров с Ким Чен Ыном в Сингапуре. В сообщении Пхеньян выразил готовность по-прежнему вести переговоры с США.

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