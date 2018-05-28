Коалиция против санкций

Происходит эрозия основ мировой экономики, и возникающий дефицит доверия может вызвать серьезный кризис, предупредил участников ПМЭФ президент России Владимир Путин. Заявления российского лидера о необходимости соблюдать правила игры и вреде надуманных ограничений поддержали зарубежные лидеры и главы крупнейших компаний. По мнению экспертов, на форуме вокруг России начала складываться антисанкционная коалиция, в которую готовы включиться и государства, и бизнес.

По числу участников нынешний форум поставил рекорд — на него приехали 17 тыс. гостей. Причем самой многочисленной оказалась делегация из США, в которую вошли 500 человек. За американцами следовали делегации Франции и Японии, с лидерами которых президент РФ Владимир Путин проводил переговоры.

На форуме было много международных компаний, и Россию обсуждали «в глобальном контексте», отметил управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

— То есть мы — часть мировой экономики, и это все понимают, — подчеркнул он.

Все привыкли к слову «санкции», звучащему в отношении РФ, но ПМЭФ «это всё развенчал», заявил, подводя итоги форума, советник президента Антон Кобяков. Однако тема санкций и других ограничений всё же прозвучала в Петербурге много раз — и в экономическом, и в геополитическом контекстах.

Эрозия основ и открытость России

Форум проходил под девизом «Создавая экономику доверия», и его участники открыто признавали: доверия в мире становится всё меньше.

До недавнего времени в основе мирового развития лежали свобода предпринимательства, торговли и инвестиций, а также предсказуемость правил игры, заявил на пленарном заседании президент России Владимир Путин. Однако сегодня, по его мнению, мы наблюдает «даже не эрозию», а подрыв этих основ.

Российский лидер подчеркнул, что открытость рынков и честная конкуренция вытесняются разного рода изъятиями, ограничениями и санкциями. Вдобавок к классическим формам протекционизма страны начинают использовать «очевидно надуманные предлоги» для подавления конкурентов и вымогательства уступок. Однако что санкции и ограничения бьют не только по тем, на кого они направлены, заявил президент. Кроме того, возникает соблазн использовать такие меры бесконтрольно.

Владимир Путин напомнил, что «срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки».

— В глобальном масштабе такое поведение целых государств, особенно центров силы, чревато самыми негативными, если не разрушительными последствиями, — заявил он.

Подобное стечение факторов способно привести к системному кризису, «с которым мир еще не сталкивался или давно уже не сталкивался», предостерег глава государства.

Конкретных примеров российский лидер не привел, но участники не сомневались, что речь идет о США. В начале мая американский президент Дональд Трамп в одностороннем порядке разорвал ядерную сделку с Ираном, предварительно выставив ультиматум ее европейским участникам. За день до начала форума СМИ сообщили, что администрация Трампа изучает вариант введения 25-процентной пошлины на импорт автомобилей и запчастей, а сам он пообещал «большие новости» для американского автопрома.

Риторика российского лидера на ПМЭФ была ровно противоположной. Он призывал сохранять курс на отказ от протекционистских мер, придерживаться договоренностей и не бросать работу в рамках ВТО. А также обещал, что одним из принципом развития России будет открытость и активное участие в мировых процессах.

«Тучи» с запада

На вопросы, касающиеся США, президент России отвечал сдержанно и миролюбиво. Например, призывал работать со всеми участниками иранской сделки — прежде всего с американцами. Он также отказался оценивать отношения Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, хотя всё же предположил, что Вашингтону не стоит пытаться «реализовать жесткую линию» в переговорах с Северной Кореей.

Другие высокопоставленные гости форума были настроены более критично. Глава МВФ Кристин Лагард заявила о «трех тучах», нависших над мировой экономикой. Это высокий уровень задолженности и финансовая хрупкость, которой угрожает ужесточение денежно-кредитной политики США, заявила Лагард. Третьей «тучей» она назвала «уверенность в стремлении некоторых расшатать систему, которая руководила торговыми отношениями». Она добавила, что двусмысленность в американском законодательстве негативно повлияла на многие компании. В то же время глава МВФ похвалила Россию за «один из потрясающих» планов, реализованных в сфере макроэкономики.

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о разрыве сделки с Ираном, заявил, что «на международном уровне президент Трамп просто проиграл эту битву», поскольку за ним никто не последовал. В своих выступлениях Макрон также несколько раз подчеркивал, что необходимо соблюдать обязательства и подписанные соглашения. Вдобавок президент признал, что еще недавно Европа «могла обладать недостаточным суверенитетом», но он намерен положить этому конец, защищая многосторонние подходы в международной политике.

Представители бизнеса, особенно нефтегазового, комментировали действия США еще жестче. Председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер заявил, что аргументов против запуска проекта «не существует, их просто придумывают», и за этим стоят «экономические интересы конкурентов, в частности, США». Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что США прикрываются «легендой о поддержке внутреннего рынка», за которой кроется политика протекционизма.

Партнеры по суверенитету

Тем временем участники российско-французских и российско-японских встреч демонстрировали оптимизм в двусторонних отношениях, регулярно возвращаясь к теме суверенитета и соблюдения правил игры. Россия высоко ценит тот факт, что Франция всегда занимала свою собственную позицию в мировых делах и стремилась отстаивать свой суверенитет, подчеркивал Владимир Путин на встрече с Макроном.

По ряду политических вопросов у лидеров России и Франции схожие точки зрения, отмечают эксперты. В частности, у стран одинаковое видение по проблеме ядерной сделки с Ираном, заявил в беседе с «Известиями» глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

— Думаю, оба лидера смогли договориться о дальнейшем действии этого соглашения, что очень важно в текущей напряженной обстановке, — сказал он.

На переговорах с французским коллегой Владимир Путин призывал партнеров больше инвестировать в Россию. Макрон, в свою очередь, напоминал, что ни одно французское предприятие за последние 10 лет не покинуло российский рынок и призывал сделать больше «в том, что касается рабочих мест и инвестиций».

С французской компанией было подписано и одно из крупнейших соглашений форума — между российским «Новатэком», который находится под санкциями США с 2014 года, и концерном Total. По условиям сделки Total получит долю в проекте «Арктик СПГ-2». Всего на полях ПМЭФ французские компании подписали около 50 контрактов. Санкции не должны вредить совместным проектам, подчеркивал на встречах с бизнесом Эммануэль Макрон.

На переговорах с премьер-министром Японии также звучало много позитива. И хотя принципиально новых заявлений по мирному договору сделано не было, Синздо Абэ выразил уверенность, что документ подпишут еще при нынешнем поколении.

Страны также договорились сотрудничать в сфере денуклеаризации КНДР, с лидером которой американский президент недавно отменил встречу. Всего Россия и Япония подписали 11 документов, включая совместный план действий по взаимодействию в области цифровой экономики. Среди крупных двусторонних коммерческих соглашений — сделка с Marubeni Corporation по строительству в Ленобласти завода по производству метанола стоимостью $1,5 млрд.

Альянс ведущих стран

Единственным пунктом, вызывающим беспокойство в отношениях с Россией, на ПМЭФе называли возможное наказание за исполнение западных санкций. Однако по словам участников встречи Владимира Путина с иностранными инвесторами, он заверил их, что «вопрос решен» и РФ не планирует наказывать своих иностранных партнеров.

После этого риторика отказа от санкций вылилась в обсуждение формата, в котором с ними можно бороться.

Государства, в том числе Япония и Франция, понимают, что политика ограничений не работает, заявил «Известиям» на ПМЭФ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— Возможно, более разумным подходом будет строить тот альянс, который президент явно сейчас строит. Фактически появляется сейчас антисанкционная коалиция ведущих стран, которая говорит, что санкции в принципе — это вредно, — сказал глава фонда.

Санкции никому не идут на пользу, и это четко прозвучало на форуме, причем как со стороны бизнеса, так и со стороны политиков, подтверждает управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

— Формы взаимодействия должны быть выстроены таким образом, чтобы это не вредило экономическим интересам всех участников рынка, — отметил он.

Движение против санкций «в отдельных странах» будет только усиливаться, считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, европейские партнеры «проснулись», когда поняли, что их интересы могут напрямую пострадать от действий Вашингтона.

Зарубежный бизнес настроен на работу с Россией, и с учетом заявлений, сделанных на форуме, действительно можно говорить о начале создания неформальной антисанкционной коалиции, считает глава РСПП Александр Шохин. По его словам, заявления США об автомобильных пошлинах страны — поставщики автомобилей могли воспринять как попытку выкрутить им руки, и это подтолкнуло их на восток — к России и Китаю. Он подчеркнул, что европейские лидеры, в том числе и Эммануэль Макрон, стремятся соблюсти свой суверенитет в принятии экономических решений, и это может быть не последним аргументом в формировании неформальной антисанкционной коалиции.