На чистую воду

Соглашений на 2,365 трлн рублей было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем 24–26 мая. Это рекорд за всю историю мероприятия, заявил зампред оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Кто заключил больше всего сделок, каким образом политики и бизнесмены планируют совершить экономический прорыв и почему на фоне этого не прекращались разговоры о санкциях — в материале портала iz.ru.

Ворвемся в ТОП

Основные пленарные сессии форума проходили под знаком роста российской экономики. Да, есть проблемы, и их много, но точка отсчета уже давно позади, и перспективы видятся в светлых тонах. Российские министры, вступившие в должность на прошлой неделе, наперебой обсуждали, как же России войти в число первых пяти экономик мира — такую задачу президент Владимир Путин обозначил в последнем послании Федеральному собранию, закрепилась она и в новых майских указах.

На встрече с руководителями иностранных компаний на полях ПМЭФ глава государства подчеркнул, что Россия близка к достижению цели. Он напомнил, что по итогам 2017 года рост ВВП составил 1,5%.

— В этом году, по оценкам Минфина, будет достигнут профицит как минимум 0,5%. За январь–апрель текущего года федеральный бюджет уже исполнен с профицитом 0,6% ВВП, — отметил Путин. Чтобы дать толчок экономике, нужно сосредоточиться на привлечении инвестиций и наращивать производительность труда. А это в конечном счете даст возможность изменить структуру отрасли, придав ей инновационный характер, — заключил он.

— Чтобы Россия осталась в числе шести ведущих стран мира, России нужно расти 3,3% ВВП, по данным РАНХиГС. А чтобы выйти на пятое место, нужно расти больше 6%, — привел оценки Алексей Кудрин, возглавивший Счетную палату на фоне перестановок в кабмине. Министр финансов Антон Силуанов, в новом правительстве получивший дополнительную должность первого вице-премьера, отметил, что «мировая экономика растет достаточно устойчиво, успешно, под 4% темпы роста».

a1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Чиновник допустил, что дефицит бюджета может увеличиться на 0,5% ВВП в ближайшие шесть лет из-за реализации госпрограммы по строительству инфраструктуры. И такой рост бюджет может себе позволить, поскольку, согласно прогнозам Минфина, первичный дефицит будет нулевым. Зато так будет решен вопрос с финансированием строительства инфраструктуры.

В ходе ПМЭФ Силуанов объявил о создании специального фонда для инфраструктурных инвестиций, которые будут направляться на реализацию поставленных президентом задач. Это временное решение — предполагается, что он будет работать до 2024 года. Объем фонда составит 3 трлн рублей, уточнил замминистра финансов Владимир Колычев. Первый вице-премьер подчеркнул, что займы государство намерено привлекать исключительно для инвестиций. Наращивание госдолга «для вложений в инфраструктуру в данный момент, считаю, это абсолютно оправданное вложение».

При этом Силуанов отметил, что он против увеличения доли госдолга в ВВП с нынешних 6–10% до 20–30%. Кудрин же отметил, что низкий уровень госдолга позволяет сделать из него ресурс для наращивания финансирования сферы образования и здравоохранения. Глава Минфина, однако, с таким подходом не согласился. Он напомнил, что именно под руководством Кудрина Минфину удалось значительно сократить госдолг.

— Это наше преимущество, которое мы подхватили и хотим не растерять его, — сказал Силуанов, выразив уверенность, что для вложений в человеческий капитал государства найдутся другие источники. Поддержала его позицию глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, инвестиции, идущие в часть госдолга, «дают большой эффект, мультиплицирующий в виде роста частных инвестиций».

Заболели цифрой

— Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние, — заявил Владимир Путин, припоминая слова руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о том, что он «заболел» цифровизацией. И снова заговорили о новом кабмине: Шохин парировал тем, что первым про этот «недуг» сказал бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов.

— Теперь понятно, почему его нет в [новом] правительстве, — пошутил руководитель РСПП.

Цифровизация экономики — еще одно направление, заложенное в новых указах. Чтобы развивать цифровую экономику, в первую очередь государству в ближайшем будущем необходимо прописать нормативы регулирования этой сферы, заявил бывший вице-премьер, сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Это один из пяти «столпов цифровой экономики». Остальные четыре — развитие инфраструктуры, обеспечение кибербезопасности, подготовка профильных специалистов и формирование партнерств для создания сквозных технологических платформ. Дворкович подчеркнул, что у государства нет задачи зарабатывать на партнерстве с бизнесом в этой сфере деньги. Однако оно должно добиться того, чтобы полученные по итогам работы технологии были доступны и компаниям, и обычным гражданам.

e2 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Тот факт, что эти пять столпов не являются бизнесом и зарабатывание денег не является главной целью, дает возможность для международных партнерств, в том числе с Евросоюзом, ЕврАзЭС и другими международными организациями, — добавил сопредседатель «Сколково».

Предприниматели подчеркивали, что последовательно двигаются к цифровизации. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал о внедрении блокчейна:

— Работаем над тем, чтобы применять технологии блокчейн для наших систем нефтеконтроля: это тотальный контроль от скважины до [заправочного] пистолета на АЗС. Также блокчейн и смарт-контракты применяем в нашей деятельности по обеспечению компании материально-техническими ресурсами. — Зачем? — Чтобы повысить нашу эффективность. Мы всегда хотели быть в числе лидеров, мы всегда хотели быть первыми, — заявил Дюков.

Ряд соглашений, заключенных на ПМЭФ, касается как раз таки цифровых технологий. В частности, Mail.Ru Group и «Газпром нефть» договорились совместно создать цифровую платформу управления бизнесом. Компании намерены сосредоточиться на разработке и внедрении решений по накоплению и обработке данных в реальном времени — BigData и FastData. Подключились к цифровой волне и регионы. Правительство Удмуртии заключило с «Яндексом» соглашение, в рамках которого займутся продвижением в республике интернет-сервисов и развитием образовательных онлайн-проектов.

Отключились на Восток

Отдельная сессия ПМЭФ была посвящена развитию Дальневосточного федерального округа — опять же, его развитие президент поставил в число приоритетных задач. Дальнему Востоку удалось стать лидером по росту частных инвестиций — их общий объем оценивается в 3,4 трлн рублей, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

— Мы говорим о достаточно уникальной ситуации, когда отдельный регион, достаточно депрессивный еще несколько лет назад, как Юрий Петрович очень скромно говорит, стал еще не регионом прорыва, но делает первые шаги, — отметил председатель совета директоров ГК «ЕСН» Григорий Березкин. — При политической централизации была включена экономическая децентрализация. (...) Мы абсолютно оказались в центре мирового тренда децентрализации.

Добиться таких результатов удалось за счет создания эффективных инструментов привлечения инвестиций, заточенных под регион, отмечают бизнесмены. В частности, речь идет о постоянной поддержке в части налоговых льгот, говорит гендиректор ПАО «Полюс» Павел Грачев. Президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников похвалил механизм ТОСЭР:

— Лучшего механизма мы не встречали нигде, в том числе в Евросоюзе.

e3 Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Но не везде всё гладко. В прошлом году на Дальнем Востоке в качестве инструмента поддержки были введены льготные тарифы на электроэнергию.

— Но та цель, ради которой эта льгота вводилась, а именно — привлечь новых инвесторов, с моей точки зрения, не достигается, — отметил гендиректор ПАО «Полюс». По мнению Юрия Трутнева, в целом создания общих преференций недостаточно для того, что дать толчок развитию региона:

— Нам надо заниматься конкретными отраслями. У нас в большинстве отраслей существуют значительные препятствия для инвестиций.

Полпред заявил, что власти займутся реформированием законодательства уже в этом году.

Среди ключевых проблем, тормозящих развитие Дальнего Востока, Трутнев также выделил кадровый «диссонанс»:

— Готовят людей по одним специальностям, востребованы они по другим.

Ранее работающие в ДФО предприятия неоднократно жаловались на нехватку рабочих кадров, из-за чего в Москве было создано специальное агентство. Анализ кадрового рынка чиновники намерены завершить в течение двух месяцев, после чего займутся реформированием программы образования, заявил вице-премьер.

Кадровая проблема, однако, касается не одного только Дальнего Востока. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин привел тревожные цифры: в год численность трудоспособного населения сокращается на 0,5–1 млн человек.

— Нам в ближайшие годы будет не хватать специалистов самых передовых профессий, — прогнозирует он. Опасения Кудрина разделяет глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Если взять базовый демографический прогноз, то к 2024 году Россия потеряет 3,5 млн трудоспособных граждан.

И снова о пенсиях

Россия не вернется к обязательной накопительной пенсионной системе, заверил Силуанов.

— Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале, — сказал он в ходе пленарной сессии «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения».

Будет повышаться пенсионный возраст или нет, правительство пока не решило, заявила в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова. Пока чиновники изучают имеющиеся подходы. По ее оценкам, пенсионная реформа начнется, предположительно, в следующем году.

— Какие-то [изменения] будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее, — отметила она.

Пока дискуссии на этот счет в самом разгаре, Голикова отдельно выделила один из возможных вариантов развития системы. По ее словам, в дополнение к государственной части пенсионного обеспечения возможно внедрить корпоративную. Тогда и работодатель будет привлечен к формированию пенсии.

e4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Высказались члены правительства и поводу несколько лет обсуждаемой налоговой реформы. По мнению Голиковой, налог на тунеядство, о введении которого шла речь в числе прочих возможных новшеств, — лишняя мера. Создавать нужно институты, которые позволяют «цивилизованно администрировать уплату налогов», подчеркнула она и добавила, что такие инструменты уже есть.

Первый вице-премьер, говоря о налоговой политике, подчеркнул, что эта сфера — один из столпов стабильности.

— В течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги, — заверил Силуанов в беседе. — Определенная настройка произойдет. Здесь мы видим наши действия с точки зрения уменьшения тех налогов, которые негативно влияют на бизнес.

Правительство работает над механизмом, который мог бы привлечь новых предпринимателей. И в этом контексте уж точно не идет речи о введении налога с продаж — таких планов у кабмина нет.

Футбол по правилам дзюдо

На пленарном заседании форума вопросы поддержки отечественных предпринимателей отошли на второй план, а на первый вышли санкции, вести счет которым стало проблематично. Несмотря на все ограничения, доходность зарубежных вложений в России выше в сравнении с показателями на мировом рынке, подчеркнул российский президент в ходе встречи с иностранными бизнесменами. Россия, со своей стороны, делает всё, чтобы инвестирование было надежным и эффективным. А санкции — не ее рук дело.

— Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо, — так Владимир Путин описал санкционную политику ряда стран. Да, Россия смогла стабилизироваться в этих условиях, но ограничительные меры всё так же вредят, причем обеим сторонам.

Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила с призывом переосмыслить санкции против россиян — время для этого уже пришло. До сих пор непонятна цель этих ограничений: то ли сковать конкретных физических лиц, то ли их компании.

— Это реальная проблема доверия, которого не существует. И это необходимо решать, — заключила Лагард.

e6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Новым поводом для тревог бизнеса стали контрсанкции — Госдума 22 мая приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект. Инвесторы на встрече с главой государства обозначили, что перспективы по ответным мерам, особенно введение уголовной ответственности за соблюдение санкций, вызывают у них беспокойство. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз разъяснил, что конечное решение по контрсанкциям будут принимать президент и правительство.

— Главная цель этого закона — защитить Россию от недружеских действий со стороны США и других государств, — подчеркнул парламентарий. — Защитить безопасность граждан, права и свободы, защитить наш суверенитет и территориальную целостность.

На российском бизнесе контрсанкции никак не отразятся, утверждает сенатор, бывший посол России в США Сергей Кисляк. Он подчеркнул, что Россию вынудили принять такие меры. Да и к тому же, возможно, само принятие законопроекта стало сигналом партнерам — «просто так мы на это смотреть не будем».

Держитесь от красной черты

Контрсанкции — лишь отражение тех испытаний на прочность, через которые проходит система международных политических, экономических и торговых отношений. Президент России подчеркнул, что если страны будут пренебрегать нормами, это приведет к утрате доверия в мировой экономике. А это уже приведет к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался.

— Это аксиома деловой практики. В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями, — заметил Владимир Путин. Санкции — новая форма протекционизма. Однако страны вводят ограничения под предлогом угрозы национальной безопасности, а на самом деле таким образом подавляют конкурентов. А всем сейчас, подчеркнул глава государства, нужны не торговые войны, а торговый мир.

О напряженности отношений между странами уже пояснений не требуется — эти заявления звучат практически ежедневно. Но есть «красная линия», и переходить ее не стоит, к чему призвал западные страны российский лидер.

— Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны, — заявил Путин.

e6 Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Не обошлись и без разговоров о российско-американских отношениях. Внимание к ним так накалилось, что посол США в РФ Джон Ханстман отказался участвовать в профильной панельной дискуссии, опасаясь избыточного внимания СМИ. Помимо контрсанкций темы всё те же. Расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы американского президента — здесь Путин в очередной раз выразил надежду на то, что оно будет наконец прекращено. Говоря об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, пока тот диаметрально менял позицию по встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, российский президент констатировал, что никаких изменений нет.

Несмотря на практически отсутствующий контакт между Москвой и Вашингтоном, американские бизнесмены интересуются вариантами сотрудничества с Россией, заметил бывший посол Сергей Кисляк. Лучшим подтверждением его словам стало то, что самой представительной делегацией на ПМЭФ оказалась именно делегация США, в которую вошли 500 человек. На втором месте оказались японцы, а следом — французы. На форуме выступил и французский президент Эммануэль Макрон, приехавший в Петербург для переговоров с Владимиром Путиным. Его заявления звучали обнадеживающе.

— Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в рамках Совета Европы. Россия является неотъемлемой частью Европы, — сказал Макрон, призвав совместно работать над новой экономической моделью.

Сожаления об упущенном

Слова о сотрудничестве подтверждаются делом — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с французскими предпринимателями шесть инвестсоглашений на €1 млрд.

— Я думаю, что французы немножко относятся к прошедшему году–полутора как к потерянному времени. По крайней мере, к тому времени, где сотрудничество могло развиваться более высокими темпами, чем сейчас, — отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев. — Поэтому они хотят наверстать упущенное.

В целом по итогам форума было заключено рекордное количество соглашений.

— По состоянию на 13 часов подписано 550 соглашений на общую сумму 2,365 трлн рублей, — сообщил советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков, пояснив, что речь идет только об открытых документах.

e5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Соглашения касаются и сотрудничества между российскими властями и компаниями, и иностранными, и ведомствами. В частности, госкорпорация «Ростех» и ПАО «Россети» договорились о стратегическом партнерстве в сфере создания систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечения информационной безопасности сетевого хозяйства и развития телекоммуникаций. «Росгеология» и геологическая служба Ирана согласовали программу морских геологоразведочных работ в иранской части Каспийского моря, а также соглашение о намерениях по выполнению исследований в этой стране. Холдинг «Атомэнергомаш» прописали в соглашении с паросиловым подразделением компании GE Power условия работы при поставке вспомогательных систем для машинных залов двух новых энергоблоков АЭС «Пакш», строительство которых начнется в 2020 году.

Рекордное число соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума подписала «Роснефть» — всего 40 штук. Речь идет, в частности, об инновационных технологиях в сфере нефтедобычи, развитии судостроительного комплекса «Звезда» и сотрудничестве в газовой сфере с партнерами из Нигерии и Ганы. Также об одной из самых крупных отраслевых сделок стало известно 25 мая — когда было объявлено о том, что группа СОГАЗ договорилась с ВТБ о покупке 100% «ВТБ Страхования». Объединенная компания будет работать под брендом СОГАЗ, при этом группа ВТБ войдет в число ее акционеров. Уже после подписания документов председатель правления страховой группы СОГАЗ Антон Устинов сообщил, что после приобретения «ВТБ Страхования» компания намерена занять до четверти рынка. Устинов отметил, что компания будет работать под единым брендом.

— Это будет единая лицензия СОГАЗ. И мы, получив компетенцию «ВТБ Страхования» в сфере розничного страхования, собираемся ею дополнить весь тот набор, который, собственно, у нас есть, — сказал он.

По оценкам организаторов, в ПМЭФ-2018 приняли участие 17 тыс. человек — это на 3 тыс. больше, чем годом ранее.

— Мы уже привыкли к слову «санкции», звучащему в отношении нашей страны, но ПМЭФ это всё развенчал. 143 стран и более 17 тыс. участников подтверждают, что Россия — страна возможностей, Россия соединяет мир, — подчеркнул Кобяков.