«Строить и закрывать — слишком дорогое удовольствие»

Строя объекты к чемпионату мира по футболу, Россия уже рассчитала на отдачу после соревнований. Расчеты в преддверии Олимпиады полностью оправдались — за счет построенных объектов турпоток в Сочи утроился, отмечает первый зампред Госдумы, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. В интервью МИЦ «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он также поделился оценкой нового состава кабмина, рассказал о работе над законопроектом о контрсанкциях и поддержке пострадавших из-за недружественных стран компаний.

О выгоде мировых чемпионатов

— Александр Дмитриевич, вы приняли участие в одном из заседаний в рамках ПМЭФ об эффективном использовании новой инфраструктуры и технологий в спорте. Сейчас актуальный вопрос — это перспективы использования объектов, построенных к предстоящему чемпионата мира по футболу. Насколько они, предположительно, будут загружены, есть ли соответствующая программа?

— Конечно же, в спорте очень важно, чтобы были современные спортивные сооружения. Мы очень хорошо на примере Олимпиады в Сочи знаем, как это способствует интересу развития к спорту. Большинство олимпийских объектов пользуются огромной популярностью. У нас в России до этого не было полноценного горнолыжного курорта, в который в Сочи сегодня практически невозможно попасть, — до зимы все гостиницы переполнены.

Огромной популярностью пользуются и горнолыжные курорты, и, кроме того, все прибрежные объекты также задействованы. Проводится множество интересных соревнований: на центральном стадионе будет проходить матч чемпионата мира по футболу. ЧМ — это еще более масштабное событие, в 10 городах построены новые стадионы. Подготовка таких спортивных событий влечет за собой не только строительство спортивных сооружений, но и современных аэропортов, гостиниц, дорог, благоустройство тренировочных полей и так далее. Всё это делается по последнему слову техники, на высочайшем уровне.

В свое время мы выбирали место для строительства стадиона в Калининграде. По сути, там новый район создается в самом центре города, на такой полузатопленной территории, как «Лужники» в Москве в свое время: городской парк, со стадионом, разными сооружениями, которые наверняка будут пользоваться успехом. Конечно, зрителям приятно идти на такие стадионы. Если, допустим, старый не собирал и 5 тыс. зрителей, то тут на тот же матч «Балтики» пришли порядка 30 тыс. Вот такой эффект колоссальный.

— Заранее какой-то маркетинговый расчет должен проводиться?

— Прежде чем составить план или заявку на проведение какого-то крупного соревнования, обязательно исследуется вопрос последующей эксплуатации того, что будет построено. Потому что строить, а потом закрыть, не использовать этот стадион, это слишком дорогое удовольствие. Поэтому нужно заранее понимать, как он будет задействован.

— Расчеты с олимпийской инфраструктурой в Сочи оправдались? Или прогнозы даже превысили ожидания?

— Главный расчет был на увеличение количества туристов, которые приезжают в Сочи. Раньше это был курорт летний, приезжали в Сочи в год порядка 2 млн туристов. Расчет был на то, что их количество утроится. Сейчас реально в Сочи в год приезжают 6 млн туристов, потому что он стал всесезонным курортом.

О новом правительстве

— Как вы оцениваете новый состав кабмина? Были для вас неожиданные назначения?

— С одной стороны, есть преемственность с предыдущим правительством. Ключевые фигуры в экономическом блоке всем очень хорошо известны. Антон Силуанов был министром финансов, он им и остался, но получил больше полномочий, став первым вице-премьером. Я думаю, что это очень сильное назначение. [Силуанов] — человек, который сумел в последние годы в непростых условиях сформировать стабильный бюджет. Сегодня, скажем, очень хвалила нашу экономическую политику исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Татьяна Голикова, которая тоже человек очень опытный, будет курировать социальную сферу. Максим Орешкин сохранил свою позицию... То есть в экономическом блоке всё достаточно логично и понятно, но есть и много новых лиц. Посмотрим, как они себя проявят в разных областях.

— Что можно ожидать от новых членов кабмина и политики нового правительства в целом?

— Пока трудно сказать, правительство еще не определилось по наиболее актуальным и требующим решения вопросов. Например, мы должны в течение этой сессии [Госдумы] рассмотреть налоговые инициативы, чтобы они смогли вступить в силу уже со следующего года, чтобы они могли быть учтены в бюджете. Очень много разговоров об изменениях в пенсионной системе, но пока мы не знаем, что будет правительство предлагать.

— Как вы оцениваете деятельность предыдущего кабмина?

— В части финансовой и экономической политики мы видим позитивное изменение и в промышленности, и в аграрном секторе, поэтому в целом, безусловно, позитивно.

О контрсанкциях

— Во вторник, 22 мая, Госдума приняла законопроект о контрсанкциях. Он претерпел значительные изменения после первого чтения. В чем принципиальны эти поправки, почему они были внесены?

— Первоначально он предусматривал какие-то конкретные отрасли и виды товаров, на которые вводились контрсанкции, было очень много замечаний со стороны бизнеса, гражданского общества по поводу лекарств и других пунктов, в том числе запрета на привлечение иностранной рабочей силы. При доработке законопроекта все эти замечания были учтены, и сейчас он носит достаточно универсальный характер, описывая лишь те меры, которые могут применяться, не касаясь конкретных сфер. А здесь полномочия отданы президенту и правительству, которые могут точечно вводить [контрсанкции] там, где это необходимо.

— На ваш взгляд, отвечают ли они в полной мере на те санкции, которые вводятся против нас?

— Мы пока не знаем, какие правительство выберет конкретные меры, но я уверен, что оно не будет действовать во вред нашим предприятиям, вводя эти контрмеры, будет взвешенно подходить к этому процессу.

— Я даже уточню — адекватны ли они?

— Я думаю, что должны быть адекватны, по крайней мере в этой редакции принятого закона. Он был поддержан практически всеми — и бизнес-сообществом, и представителями общественных организаций, которые поначалу очень бурно реагировали.

О поддержке пострадавших от санкций

— Принято решение поддержать компании, которые попали под санкции. Насколько это будет тяжелой ношей для бюджета, откуда будут браться эти деньги?

— Во-первых, это могут быть не только меры непосредственно бюджетной поддержки. Это могут быть меры, связанные с выполнением каких-то инвестиционных государственных программ, может, поддержка со стороны государства экспорта этих компаний в страны, которые не ввели санкции против нас. Может быть и прямая бюджетная поддержка.

Мы ожидаем от правительства поправок в бюджет текущего года и вскоре, я думаю, в течение июня-июля, мы увидим их в Госдуме. Тогда и обсудим, какие виды поддержки наших предприятий могут быть.

— Какие вы видите варианты?

— Это могут быть меры прямой финансовой поддержки, где это требуется. Если предприятие действительно серьезно пострадало в результате санкций и какие-то крупные контракты не могут быть использованы, из-за этого возникает риск сбоя работы предприятий, где занято много людей. Или, предположим, это предприятие в моногороде, где нет другой работы. Я не исключаю там прямые меры финансовой поддержки.

— Можно ли предположить, какой будет нагрузка на бюджет?

— Пока трудно сказать, мы ожидаем поправок в бюджет. Сейчас я бы не взялся оценивать цифры. Сначала нужно понять, насколько велик ущерб от введения этих санкций для наших компаний.