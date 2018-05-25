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«Любую ситуацию надо использовать в интересах нашей страны»

Глава ВТБ Андрей Костин — о новом антисанкционном законе Госдумы и о том, можно ли развернуть сложившуюся в мире ситуацию в пользу России
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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Новый закон Госдумы, предусматривающий уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций, является продуманным ответом на действия США. В то же время сама по себе санкционная политика в первую очередь сокращает возможности для построения эффективных партнерств, а значит, вредит всем игрокам. Об этом, а также о том, как скажется новый закон на российском бизнесе и как, по его мнению, можно использовать сложившуюся ситуацию в интересах страны, рассказал в интервью МИЦ «Известия» на полях ПМЭФ-2018 председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

— Могут ли контрсанкции, которые приняты Госдумой, нанести вред российскому бизнесу?

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—  На мой взгляд, нет. Закон продуманный, он является ответом на те меры, которые были приняты конгрессом США в августе прошлого года, и дает возможность нашему правительству предпринимать необходимые шаги в ответ на те санкции, которые применяются в отношении России и российских компаний.

— То есть как мы должны сейчас выстраивать политику касаемо того, что вот все-таки санкции? Мы видим плюсы или минусы для бизнеса?

— Конечно, всегда прежде всего минусы. Потому что вообще санкции — это нарушение нормальной международной деятельности, принципов взаимного сотрудничества и кооперации.  Санкции — это абсолютно неправильная форма ведения взаимоотношений, и мы готовы заявить, что мы категорически выступаем против них.

— И мы в данный момент ничего не можем сделать, чтобы эти минусы как-то нивелировать?

— Надо всегда использовать ту ситуацию, которая складывается на международной арене, в интересах нашей страны. Поэтому, я думаю, мы можем извлечь и пользу из этого. Причем не только в контексте импортозамещения. Мы, кроме этого, просто можем больше сконцентрироваться на своей работе, определить свои слабые места и работать над ними — это мое мнение.

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