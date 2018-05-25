Костин не увидел опасности для российского бизнеса в законе о контрсанкциях
Российскому бизнесу не стоит опасаться из-за принятого Госдумой закона об ответных мерах на санкции США и их союзников, считает глава ВТБ Андрей Костин.
«Мне кажется, нет», — сказал он в кулуарах ПМЭФ-2018 в ответ на вопрос корреспондента «Известий» о том, может ли такая мера принести вред отечественным предпринимателям.
«Закон является ответом на то законодательство, которое принято Конгрессом США в августе прошлого года, дает возможность нашему правительству принимать необходимые меры в ответ на те санкции, которые применяются в отношении России и российских компаний», — добавил Костин.
По словам главы ВТБ, «санкции — это нарушение нормальной международной деятельности, взаимосотрудничества».
«Это абсолютно неправильная форма ведения взаимоотношений, и мы это заявляем, мы категорически выступаем против санкций», — подчеркнул он.
Вместе с тем Костин высказал мнение, что Россия может извлечь пользу из сложившейся ситуации.
«Мы можем извлечь и пользу из этого — и не только в виде импортозамещения, но и в виде того, что мы просто можем лучше сконцентрироваться на своей работе, понять наши слабые места и работать над ними», — пояснил он.
22 мая Госдума приняла закон об ответных мерах на санкции США и их союзников. Документ дает президенту России и правительству возможность приостанавливать сотрудничество со странами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под юрисдикциями этих государств, а также вводить другие ограничительные меры.