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Костин не увидел опасности для российского бизнеса в законе о контрсанкциях

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Российскому бизнесу не стоит опасаться из-за принятого Госдумой закона об ответных мерах на санкции США и их союзников, считает глава ВТБ Андрей Костин.

«Мне кажется, нет», — сказал он в кулуарах ПМЭФ-2018 в ответ на вопрос корреспондента «Известий» о том, может ли такая мера принести вред отечественным предпринимателям.

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«Закон является ответом на то законодательство, которое принято Конгрессом США в августе прошлого года, дает возможность нашему правительству принимать необходимые меры в ответ на те санкции, которые применяются в отношении России и российских компаний», — добавил Костин.

По словам главы ВТБ, «санкции — это нарушение нормальной международной деятельности, взаимосотрудничества».

«Это абсолютно неправильная форма ведения взаимоотношений, и мы это заявляем, мы категорически выступаем против санкций», — подчеркнул он.

Вместе с тем Костин высказал мнение, что Россия может извлечь пользу из сложившейся ситуации.

«Мы можем извлечь и пользу из этого — и не только в виде импортозамещения, но и в виде того, что мы просто можем лучше сконцентрироваться на своей работе, понять наши слабые места и работать над ними», — пояснил он.

22 мая Госдума приняла закон об ответных мерах на санкции США и их союзников. Документ дает президенту России и правительству возможность приостанавливать сотрудничество со странами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под юрисдикциями этих государств, а также вводить другие ограничительные меры.

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