Telegram пока не удается полностью заблокировать, но пользователи уже покидают мессенджер, сообщил в интервью «Известиям» на ПМЭФ глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он поддержал введение штрафов за публикацию ложной информации в соцсетях, а также рассказал, что в опрос о блокировке Facebook не планируется ставить сразу после окончания проверки соцсети в этом году, даже если требования российского законодательства не будут соблюдены.

— Telegram частично заблокирован, но у многих пользователей по-прежнему работает. Вы ведете диалог с администрацией менеджера? Делали ли они попытки выйти на связь после решения суда?

— С администрацией мессенджера диалога у нас нет, мы только встречаемся в суде с их адвокатами. Способ обхода блокировок, которые использует мессенджер, работает с устройством конечного пользователя — планшетами или смартфонами, поэтому на разных гаджетах разная степень деградации: где-то 15%, где-то 30%. Не грузятся картинки, видео, плохо проходят аудиозвонки или видеозвонки. Это ведет к уменьшению числа пользователей.

Можно говорить в публичной плоскости о том, что количество читателей конкретных каналов в Telegram растет. Это так, мотивированное сообщество уже подписалось на все каналы и внимательно их читает. У простых пользователей, которые пользовались фэшн-каналами или какими-то другими, нет большой привязанности именно к этому мессенджеру, и они уходят. Таких людей, по нашим оценкам, около 20–25% от всех пользователей Telegram.

Полная блокировка Telegram — это процесс. У нас был опыт с менее сложным технически мессенджером — интернет-рацией Zello. Он заблокирован. На это ушло около четырех месяцев.

Команда мессенджера разрабатывает способы обхода блокировок, мы разрабатываем новые ресурсы, чтобы блокировать его быстро, точечно и эффективно. Процесс будет продолжаться. Полагаю, что мы достигнем успеха.

— Сколько времени нужно, чтобы заблокировать Telegram?

— Я не могу сказать, произойдет это завтра или через неделю. Это процесс, давайте будем наблюдать за ним. Не могу сказать, что конкретно мы будем делать, потому что это борьба снаряда и брони. Зачем раскрывать методы, которые мы будем использовать? Но могу сказать, что больше не будем блокировать подсети, а станем работать точечно. Совершенно точно это не коснется добропорядочных пользователей.

— Через какие мессенджеры общаются сотрудники Роскомнадзора?

— У нас нет ограничений. Для служебного общения существует защищенная корпоративная почта, потому что рабочая информация может содержать сведения не для широкого распространения. Для личного общения — любые мессенджеры, какие нравятся. По статистике, граждане Российской Федерации используют около 70 мессенджеров.

— Какой ваш любимый?

— Я пользуюсь разными мессенджерами. Мне нравится швейцарская разработка — мессенджер Threema. Я пользуюсь Signal, WhatsApp, «ТамТамом», Dialog — и отечественными, и зарубежными разработками.

— Недавно в интервью «Известиям» вы говорили, что до конца года проверите Facebook и, если требования нашего законодательства не будут выполнены, возможно, соцсеть заблокируют. Как идет этот процесс?

— Компания работает на территории России, получает здесь коммерческую прибыль от рекламы и услуг, которые предоставляет пользователям, значит, должна соблюдать российские законы. Прежде всего это закон о локализации баз данных наших граждан на территории РФ и своевременное удаление запрещенного контента, а с этим у компании Facebook все не очень хорошо. До их последнего приезда четыре месяца назад было около 4 тыс. аккаунтов, содержавших в том числе экстремистскую и суицидальную информацию. После встречи около 2 тыс. аккаунтов мгновенно исчезли. Это не сознательное противодействие, а, скорее всего, забюрократизированность процесса.

До конца года мы проверим компанию Facebook. Ни в коем случае сразу ставить вопрос о блокировке не будем. В зависимости от результатов проверки мы их можем оштрафовать, получить от них юридически значимые документы, когда они намерены исполнить законы РФ. Это процесс, который начнется в конце нынешнего года.

— Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает штрафы для соцсетей за отказ удалять «фейки». Звучали призывы экспертов блокировать ложную информацию. Как вы относитесь к этим инициативам?

— Ложная, или фейковая, информация — больная тема. После трагедии в Кемерово массово распространилась информация о нескольких сотнях погибших. Это провокация, за которую некоторым «звездам» пришлось публично извиняться в тех же социальных сетях. Ложная информация — буквально бич. Ответственность за фейковые новости должна быть, а вот какая, это требует обсуждения. Чаще всего такая информация распространяется в социальных сетях с шифрованным трафиком.

Депутаты говорят в том числе и о блокировке. Блокировка одного аккаунта в социальной сети невозможна — блокируется вся социальная сеть из-за особенностей ее архитектуры, поэтому нужно обсуждать иные способы порицания — возможно, финансовые.

— Помимо фейков, в соцсетях еще активно обсуждаются «группы смерти» и недавно появившиеся сообщества колумбайнеров. У вас достаточно инструментов для борьбы с ними?

— Очень болезненная тема. Дети и подростки убивают других детей и подростков. С 1 января 2018 года Роскомнадзором по решению Роспотребнадзора было заблокировано 8 тыс. суицидальных сообществ. Здесь мы выполняем техническую функцию. За все время нами было заблокировано 44 тыс. таких групп. Из них 36 тыс. находились в социальных сетях, которые относятся к Mail.ru Group: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир».

Поэтому Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Mail.ru Group создали совместную рабочую группу. Работа строилась на принципах саморегулирования, мы не доходили до внесения в Единый реестр запрещенной информации. И из социальных сетей была удалена 71 тыс. таких групп. Когда участвующие в процессе юридические лица и органы власти могут договориться, это дает больший эффект, и никаких блокировок не надо.

— Близится чемпионат мира по футболу. Вы примете какие-то дополнительные меры безопасности?

— В настоящее время возможности проверить архитектуру сетей операторов связи нет, но мы над этим работаем. Роскомнадзор обеспечивает и обеспечивал все спортивные мероприятия в нашей стране, крупнейшее из которых Олимпиада, поэтому опыт у нас большой.

В течение года мы ведем работу по контролю качества услуг связи на территориях стадионов, где будут проходить соревнования. Болельщикам нужно обмениваться информацией, они хотят переписываться, перезваниваться, делать селфи. Качество связи — принципиально важный вопрос. У нас идут тренировки с «большой четверкой» операторов связи, которые будут оказывать услуги, у нас установлено онлайн-взаимодействие. Если мы выявляем экстремальные цифры ухудшения качества, тут же с ними связываемся и они его корректируют.

— Вы отслеживаете сайты, которые могут продавать поддельные электронные билеты на мундиаль?

— Эти сайты блокируются по решению суда. К нам поступило 231 решение о блокировке 259 сайтов.

Из 259 сайтов 248 сразу удалили фейковую информацию, с помощью которой продавались нелегитимные товары. 10 из них — злостные продавцы поддельной продукции, они заблокированы. С некоторыми сайтами мы находимся в диалоге.