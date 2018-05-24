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Глава Роскомнадзора рассказал об отношении к блокировкам в интернете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Роскомндазора Александр Жаров заявил, что не является сторонником блокировок в интернете. Об этом он рассказал в павильоне мультимедийного информационного центра «Известия» на ПМЭФ-2018, передает корреспондент iz.ru.  

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«Я вообще не сторонник запретов. Прозвучит парадоксально, но я не сторонник блокировок в интернете. Блокировка — это крайняя точка, когда ничего другого нельзя сделать, чтобы удалить опасную для людей информацию: экстремистскую, террористическую, угрожающую жизни и здоровью», — сказал он.

Как подчеркивает Жаров, блокировка следует, если компания или площадка, на которой размещен запрещенный контент, не может его удалить.

Вместе с тем глава Роскомнадзора видит перспективы в саморегулировании. По его словам, бизнесу надо объединиться и выработать правила поведения в Сети, чтобы решать, какая информация там может находиться, а какая нет. Тогда и блокировки исчезнут, резюмировал он. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия».

25 мая в 10:15 в конференц-зале D4 Конгресс-центр Роскомндазор проведет сессию «Защита авторских прав в эпоху интернета. Роль борьбы с пиратством в интернете в развитии легального контента».

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