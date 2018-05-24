Роскомнадзор до конца года проверит Facebook и WhatsApp

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил в четверг, 24 мая, что его ведомство проведет комплексную проверку социальной сети Facebook и мессенджера WhatsApp до декабря 2018 года.

В ведомстве хотят убедиться в соответствии их деятельности российскому законодательству, отметил он, передает ТАСС.

«Совершенно точно до декабря 2018 года проведем комплексную проверку компании Facebook и, возможно, мессенджера WhatsApp на территории Российской Федерации на соответствие их действий нашему законодательству», — отметил Жаров.

Глава Роскомнадзора уточнил, что будет проверена локализация баз данных россиян на территории РФ, а также исполнение Facebook и WhatsApp законов по удалению запрещенной информации.

Решение касательно дальнейшей деятельности компаний на территории РФ будет принято по итогам проверки, добавляет «Газета.ру».

15 мая Роскомнадзор запросил у компании Facebook информацию о возможной утечке данных российских пользователей.

На прошлой неделе ведомство заявило, что не имеет отношения к сбоям в работе социальных сетей Facebook и Instagram.