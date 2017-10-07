Карты, деньги, Telegram

Создатели популярного мессенджера Telegram гордятся его безопасностью и даже объявили конкурс, пообещав $300 тыс. тому, кто сможет его взломать. Особенно чувствительным к конфиденциальности пользователям, помимо стандартных, предлагаются секретные самоудаляющиеся чаты. Кроме того, политика компании подразумевает полное невмешательство в работу отдельных групп и каналов — они считаются частной собственностью. Неудивительно, что мессенджер вызвал интерес у мошенников и обитателей «глубокого» интернета. Кто и как использует популярный мессенджер для нелегального бизнеса или просто получения легких денег и почему обычные пользователи случайно могут стать сообщниками мошенников, разбирался портал iz.ru.

Обжечься на скидках

В число традиционно востребованных telegram-каналов входят так называемые агрегаторы скидок, которые предлагают пользователям солидные (иногда в 50–70%) скидки на популярные услуги вроде заказа еды и такси. При этом пользователи обычно воспринимают их как посредников между собой и официальными поставщиками услуг (например, службами такси). В марте 2017 года в РБК был опубликован материал, в котором утверждалось, что два наиболее популярных на тот момент канала такого рода, Easylife и SaleMaster, использовались для отмывания средств с ворованных банковских карт.

Стандартная процедура, по данным журналистов издания, выглядела так — «продавец» приобретал у официального поставщика услугу за полную стоимость, используя данные взломанной банковской карты. После чего, используя telegram-каналы, перепродавал услугу пользователям по сильно заниженной цене (деньги переводились на счет PayPal). Таким образом, злоумышленникам удавалось «легализовать» часть похищенных средств. В других случаях речь могла идти о добытых нелегальным образом скидочных купонах или использовании оформленной на третье лицо (как правильно, неосведомленное об этом) кредитной карты. Такие можно приобрести в так называемом даркнете — теневом сегменте интернета, который используется в первую очередь для нелегальных сделок.

теле_9 Фото: Global Look Press

Автор цитаты В случае если схема мошенничества вскроется, по мнению опрошенных изданием юристов, организаторам грозит уголовное дело по статьям 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием платежных карт»). При этом соучастником по ним может пойти и покупатель, заинтересовавшийся совершенно легальной на первый взгляд услугой.

Публикация никак не повлияла на работу упоминавшихся в ней каналов. Правда, сейчас в сети появился @Shadowlistbot — бот, призванный оградить покупателей от неблагонадежных продавцов. Вот только по хештегу «скидки» в мессенджере по-прежнему можно найти множество каналов, предлагающих «лучшие предложения дня со всего интернета».

На темной стороне

Отслеживать нелегальную деятельность в мессенджере представителям правоохранительных органов трудно. Во-первых, сам Telegram считает чаты и каналы частной собственностью, а потому отказывается принимать на них жалобы со стороны других пользователей или как-либо иначе контролировать их деятельность. Во-вторых, использование ботов предполагает высокую степень анонимности торговцев. Наконец, Telegram предлагает несколько степеней безопасности каналов — в самых зашифрованных обмениваться сообщениями можно, только когда оба участника находятся в сети, а сами посты через какое-то время автоматически удаляются.

Свобода, которую разработчики Telegram предоставляют своим пользователям, имеет оборотную сторону и в том числе приводит к тому, что обычные пользователи чувствуют себя увереннее в других мессенджерах, считает Арсений Щельцин, директор по проектной деятельности Института развития интернета.

В мессенджере активно создаются закрытые каналы для обмена опытом в нелегальных или полулегальных сферах. Например, о новых схемах финансового мошенничества или новинках хакерских технологий.

«Статьи и мануалы. Обзор софта с пошаговой настройкой. Закрытые материалы. Всё о темной стороне веб-паутины», — говорится в описании одного из самых популярных каналов, посвященных «темному» или «глубокому» интернету. Вступить в него просто так нельзя (как и присоединиться к любому из ныне существующих форумов, посвященных «темному» интернету). Сначала придется написать администратору. Тем не менее аудитория канала уже сейчас превышает 30 тыс. человек.

Одними «мануалами» дело не ограничивается — в его описании указаны контакты рекламного менеджера, а в постах рекламируются дружеские сообщества.

Торговля и изготовление оружия, сбыт наркотиков, изготовление фальшивых документов или банковских карт, оформленных на ничего не подозревающих людей, — лишь немногое из списка того, чем промышляют обитатели «темного» интернета.

Автор цитаты На другом форуме, посвященном вопросам теневого интернета, обсуждению закрытых telegram-чатов посвящен отдельный тред. Там, в частности, предлагается вносить все теневые каналы «узкой или широкой тематики» в специальный каталог, который в отличие от самого треда увидеть смогут только участники форума.

Аналогичные обсуждения есть и на других специализированных форумах. Впрочем, у пользователей глубокого интернета нет однозначного мнения о том, правда ли Telegram настолько неуязвим. Судя по оживленным дискуссиям на форумах, многие считают, что сам мессенджер вполне под силу взломать, в том числе и правоохранительным органам, а любые сообщения с призывом раскрыть сведения о закрытых тематических каналах для внесения в каталог или сотрудничества — заведомая провокация.

Бот-индустрия

Один из главных гарантов безопасности для «продавцов» нелегальных услуг — анонимность, которая достигается с помощью специальных ботов. Именно они позволяют строить общение с покупателем так, чтобы выйти на продавца за пределами конкретно взятого чата было практически невозможно, и исключают риск вмешательства третьих лиц.

Справка Известий Бот — специальная автоматизированная программа, способная выполнять определенный, заранее запрограммированный набор действий, чтобы заменить человеческое участие. С их помощью, например, можно имитировать человеческое общение. Боты часто используются интернет-магазинами для того, чтобы отвечать на наиболее распространенные вопросы пользователей. С их помощью можно учить иностранный язык, каждый раз получая от бота новое слово или задание, а иногда — получить консультацию в банке.



Создание telegram-ботов сейчас — целая индустрия, по большей части вполне невинная. Однако на сайтах разработчиков таких программ легко можно найти и боты, которые будут востребованы теневыми дельцами.

Впрочем, иногда и вполне законные, казалось бы, боты неожиданно выходят из-под контроля. Так, в 2016 году один из пользователей сети пожаловался на то, что бот магазина «Спортмастер» попытался продать ему наркотические вещества вместо шлепок для бассейна.

Тем не менее использование ботов сегодня представляет огромные возможности для бизнеса и, вероятнее всего, обращаться к ним со временем будут всё чаще и чаще. О перспективах и потенциале ботов в Telegram порталу iz.ru рассказал эксперт Антон Меркуров.

Казино и девушки

Даже если отвлечься от теневого сектора, Telegram сегодня может стать источником солидного и легкого дохода. Эксперты сходятся во мнении, что популярный мессенджер — совершенно новый формат на медиарынке, правила игры здесь пока не установлены. А значит, те, кто готов рисковать или сумел поймать волну, могут сорвать солидный куш.

Автор цитаты Примером стремительной коммерциализации некоммерческого в целом канала может стать история «Бывшей». Канал был создан в июне 2017 года стендап-комиком Артуром Чапаряном.

Все посты в нем делались от имени выдуманной «бывшей» девушки, якобы пытающейся вернуть молодого человека, и носили пародийный характер. Развлекательный канал быстро обрел популярность — к августу у него было уже около 75 тыс. подписчиков. Тогда же стало известно, что интернет-предприниматель Юрий Короб выкупил «Бывшую» у ее создателя за 1,2 млн рублей якобы для создания нового медиахолдинга. Действительно, примерно в то же время в постах стала активно появляться не слишком хорошо замаскированная реклама других каналов, а также товаров и услуг. А в сентябре стало известно, что через месяц после покупки Короб вновь перепродал канал — но уже за 5,5 млн рублей.

Другое популярное направление — онлайн-казино и игорные залы, создатели которых обещают возможность вывода средств. По российским законам такой бизнес является нелегальным. Пока формально обойти запрет удается тем, кто регистрирует казино за пределами территории РФ. Однако легальным такой бизнес всё равно не назовешь.

«Можно бегать с проклятиями, а можно задуматься»

Впрочем, по мнению Германа Клименко, советника президента РФ по развитию интернета, проблема стоит значительно шире.

— В конце-концов у Дурова есть и порнографические каналы, в целом для него приоритет соблюдения наших законов не стоит. Я уверен, что для него казино не является ни незаконным, ни обидным, никаким, — отметил он в разговоре с порталом iz.ru. — Можно, конечно, бегать с проклятиями, а можно задуматься, можем ли мы это эффективно регулировать, — заключил Клименко.

О том, в чем заключается парадокс работы Telegram, что было бы, если бы онлайн-казино появились у «Яндекса» и как регулируются подобные ситуации в Китае и США, советник президента РФ по развитию интернета рассказал в видеоинтервью.

По мнению интернет-эксперта Антона Меркурова, в настоящее время какая-либо борьба с онлайн-казино в целом будет бессмысленной.

— Законодательство РФ очень плохо работает в интернете, поэтому неважно, легальны онлайн-казино или нет, блокировать их бесполезно, — отметил он в разговоре c порталом iz.ru.

Набор юного взломщика

Если представители «темного» интернета начнут активно пользоваться Telegram, то стена, до сих пор разделявшая «глубоких» и обычных пользователей, может начать таять. Раньше хакерство считалось своего рода элитарным искусством, пусть и с криминальным налетом, а кибервзломщики — таинственными анонимными «героями», обладающими знаниями, недоступными простым смертным. Теперь, если верить предложениям, которые встречаются даже в «открытом» интернете, дело может идти к киберреволюции.

теле_8 Фото: Global Look Press

Автор цитаты Продажа хакерских технологий и фишинговых схем «под ключ» — одно из популярных направлений теневого бизнеса, обосновавшегося в мессенджере.

В своих объявлениях «продавцы» даже заботливо включают в общую (неназванную) стоимость дополнительное обучение по пользованию приобретенными технологиями. С другой стороны, предлагаются и специальные наборы для взлома Telegram — работают ли они, неизвестно.

«Все эти программы юзаем на свой страх и риск. Эти боты «воруют» всё, что видят))», — говорится в примечании к одному из подобных предложений.

Предложение, очевидно, рассчитано на новичков, а значит, проверить добросовестность продавца покупатель, скорее всего, не сможет. Так что бизнес по продаже таких схем легко может оказаться всего лишь новой формой мошенничества — только в отличие от ситуации со скидками и купонами в роли жертвы здесь будет не наивный пользователь, уверенный, что имеет дело с официальной компанией, а любитель легкой наживы.