Юрий Трутнев: «Нам удалось сделать первый шаг»

Сегодня на долю Дальнего Востока приходится 30% прямых иностранных инвестиций, приходящих в страну, сообщил в интервью «Известиям» на ПМЭФ вице-премьер Юрий Трутнев. Во время беседы полномочный представитель президента в ДФО также рассказал о том, как идет реализация программы «Дальневосточный гектар» и других идей, благодаря которым регион может стать привлекательнее для россиян.

— Вы занимаетесь развитием Дальневосточного региона с 2013 года. Как оцениваете итоги своей деятельности за этот период?

— Уже 4,5 года мне доверено работать над развитием Дальнего Востока. За это время регион стал лидером по привлечению инвестиций. Сегодня на долю российского Дальнего Востока приходится 30% прямых иностранных инвестиций, поступающих на территорию России. На одного жителя Дальнего Востока приходится в шесть раз больше инвестиций по отношению к среднероссийскому показателю. То есть это изменение в несколько раз по отношению к периоду, когда мы брались за работу. Поэтому можно с уверенностью сказать, что на Дальнем Востоке создано новое пространство для привлечения инвестиций.

Это первый шаг, потому что нам надо не только привлечь инвестиции в регион, но и сделать жизнь людей комфортной, создать условия, чтобы они хотели жить на Дальнем Востоке, получали хорошую медицинскую помощь, могли учить детей в школах, заниматься спортом, культурно проводить досуг. Здесь пока есть вопросы, потому что Дальний Восток достаточно отстал в своем развитии. Мы будем сокращать этот разрыв между ним и центральной частью России. Начали с экономики — нужно создать условия, чтобы людям было где работать. Сейчас будем строить сады, школы, больницы, стадионы и дома культуры — прежде всего в точках экономического роста. Это отдельная программа — поверх того, что и так делается по госпрограммам здравоохранения и образования. Работа предстоит большая.

— Как обстоят дела с рабочими местами?

— Строительство предприятий, о которых я говорил, только началось. На Дальнем Востоке инициированы 1329 проектов, при этом построено только 115. Естественно, это небольшие предприятия. Большие будут строиться еще в течение 2–3 лет. У нас есть 32 проекта стоимостью более 10 млрд рублей. Общий объем инвестиций только по этим 32 проектам — 3,2 трлн рублей. Именно строительство этих предприятий определит демографическую тенденцию, создаст условия для того, чтобы работодатели, которым мы в этом обязательно будем помогать, привлекали людей жить и работать на Дальнем Востоке.

— Как реализуется программа «Дальневосточный гектар»?

— Сегодня заявилось 130 тыс. человек, около 50 тыс. уже получили гектары, по части приняты положительные решения. Поэтому в ближайшее время цифра будет увеличиваться. Мне бы хотелось, чтобы пользующихся этой возможностью было больше. Я считаю, такая перспектива есть.

Есть еще одна хорошая сторона в этом вопросе: в процессе работы мы создали, наверное, лучший механизм предоставления земли в Российской Федерации. Мы усовершенствовали кадастр, внесли в него изменения. Думаю, не только в России, но и в мире найдется немного территорий, где можно получить землю настолько же быстро и прозрачно.

— Какими еще методами будете привлекать людей?

— Я подготовил целый ряд предложений к завершению работы правительства предыдущего состава. Считал, что обязан доложить главе государства о мерах, которые нужно еще предпринимать на Дальнем Востоке, чтобы развитие стало необратимым процессом. В их число входит и увеличение материнского капитала, и увеличение пособий за переезд и рождение первого ребенка, оказание помощи в приобретении жилья. Там довольно много именно социальных предложений. Их рассмотрит Министерство экономического развития, экспертное управление администрации президента — нужно подсчитать, сколько это стоит. После того как эти расчеты будут завершены, мы договорились встретиться с Андреем Белоусовым и Максимом Орешкиным и обсудить их, чтобы докладывать президенту Российской Федерации уже консолидированную позицию.

— Вы вступили в должность в новом правительстве. Какие вопросы планируете поднимать перед президентом?

— Я совсем недавно был на докладе ровно с вышеперечисленными вопросами. Поэтому надо сначала выполнить работу, чтобы докладывать президенту уже консолидированную позицию. Думаю, мы сделаем это в течение 1–2 месяцев. Все эти предложения позволяют быть уверенным, что развитие Дальнего Востока будет продолжаться и приобретать всё более необратимый характер.

— То есть в ближайшем будущем Дальний Восток станет более привлекательным?

— Я уверен, что нам удалось сделать первый шаг. Мы научились привлекать инвестиции, создали условия для опережающего развития, потому что рост экономики более чем в два раза превышает среднероссийский уровень. Мы ставим себе задачу — обеспечить комфортную жизнь для людей, прежде всего в центрах экономического роста. Задачи, связанные с социальной поддержкой, поддержкой материнства и детства — это естественный следующий этап. Большое внимание мы должны будем уделять обучению и подготовке специалистов для работы на новых предприятиях. Специальности, по которым готовят в высших и средних учебных заведениях Дальнего Востока, не сильно соответствуют перечню профессий, которые требуются на строящихся предприятиях. Мы сводим баланс, какие профессии будут востребованы больше всего. По результатам буду предлагать Министерству образования (с 15 мая разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. — «Известия») провести определенную реформу образования на Дальнем Востоке.

— Изменилась ли заработная плата в регионе?