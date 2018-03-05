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Фонд развития Дальнего Востока в 2018 году будет докапитализирован на 11 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) получит в 2018 году дополнительно 11 млрд рублей, об этом рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как сообщает ТАСС, источники докапитализации были согласованы на совещании у премьера Медведева.

«Мы согласовали на совещании у Дмитрия Анатольевича Медведева источники докапитализации на сумму 11 млрд рублей, докапитализация должна произойти в течение этого года. Это бюджет, в том числе программа развития Дальнего Востока, это средства Российского фонда прямых инвестиций и Внешэкономбанка», — рассказал он. Трутнев добавил, что в ходе обсуждения решили отказаться от выпуска облигаций фонда.

«Там (у облигаций. — Ред.) стоимость денег, полученных в рамках размещения облигаций, получается наравне или выше банковской, вряд ли они кому-то потребуются за такую цену», — уточнил вице-премьер.

Фонд развития Дальнего Востока учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ), являющимся его единственным акционером.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям дадут льготы на авиабилеты на Дальнем Востоке.

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