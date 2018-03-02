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Многодетным семьям дадут льготы на авиабилеты на Дальнем Востоке

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Министерство РФ по развитию Дальнего Востока рассматривает возможность расширения списка людей, которые могут воспользоваться льготами на авиаперелеты.

В число льготников планируется включить многодетные семьи. Они смогут приобретать билеты на самолет с Дальнего Востока по сниженным ценам. Сейчас в категорию льготников включены молодые жители дальневосточного региона до 23 лет, а также пенсионеры, инвалиды и дети с ограниченными возможностями.

За время действия программы льготами воспользовались более 4 млн человек, сообщает ИА UssurMedia.

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