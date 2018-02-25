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Цены на билеты в Москву для болельщиков ЧМ-2018 выросли почти в 2,7 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Цена на авиабилеты из стран-участниц чемпионата мира по футболу в Москву выросла почти в 2,7 раза за два месяца до начала турнира. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip.

Аналитики сервиса сравнили самые доступные предложения по перелету в Москву за два месяца до открытия чемпионата, а затем в день открытия мирового первенства 14 июня.

«В первом случае средняя стоимость перелета из 30 стран в столицу России составила 29,47 тыс. рублей, во втором она выросла на 37%, до 40,4 тыс. рублей», — пояснили представители OneTwoTrip.

Единственной страной, из которой в день начала чемпионата будет дешевле лететь в Россию, чем за два месяца до него, оказалась Япония. Стоимость билетов из Москвы в Токио за этот период снизилась на 21%. При этом билеты из Берлина, Лондона, Мадрида и Тегерана подорожали более чем в два раза, а стоимость перелета из Мехико выросла в 2,7 раз до 105 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru, что в Москве началось обучение около шести тысяч волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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