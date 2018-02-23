Московские волонтеры начинают обучение к ЧМ-2018

В Москве началась подготовка волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года. За время обучения 6 тыс. человек пройдут различные курсы.

Сообщается, что занятия будут проходить на различных площадках, включая станции метро. Особое внимание уделят работе с людьми с инвалидностью. Добровольцев научат общаться с колясочниками, а также с гостями с нарушением зрения и слуха.

Ранее стало известно, что в России продажи алкогольных напитков будут ограничены в местах проведения мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года. Ограничения в день игр планируются практически везде, в некоторых городах алкоголь перестанут продавать за день до матча. Запреты коснутся напитков в стеклянной таре, а радиус действия ограничительных мер будет очерчен вокруг стадионов и фан-зон.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.