МГУ переселит студентов, которым будет мешать ЧМ-2018

Студентов МГУ имени Ломоносова, которым будет мешать проведение чемпионата мира по футболу, переселят в другие комнаты или общежития.

Соответствующее распоряжение подписал начальник управления общежитиями МГУ Андрей Водoлазский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«На время проведения чемпионата мира по футболу предусмотреть возможность предоставления учащимся, чьи окна выходят на расположение фан-зоны чемпионата, других мест проживания в ДС (Доме студента) или других студенческих городках», — говорится в распоряжении.

Проректор МГУ Петр Вржещ добавил, что все организационные вопросы, связанные с турниром, руководство вуза готово обсуждать со студентами.

В ноябре глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что студенты вузов, находящихся в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу, закончат учебный год в мае.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2018 году в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске и Екатеринбурге.