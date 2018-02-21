Прямой эфир
Сюжет:

МГУ переселит студентов, которым будет мешать ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студентов МГУ имени Ломоносова, которым будет мешать проведение чемпионата мира по футболу, переселят в другие комнаты или общежития.

Соответствующее распоряжение подписал начальник управления общежитиями МГУ Андрей Водoлазский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«На время проведения чемпионата мира по футболу предусмотреть возможность предоставления учащимся, чьи окна выходят на расположение фан-зоны чемпионата, других мест проживания в ДС (Доме студента) или других студенческих городках», — говорится в распоряжении.

Проректор МГУ Петр Вржещ добавил, что все организационные вопросы, связанные с турниром, руководство вуза готово обсуждать со студентами.

В ноябре глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что студенты вузов, находящихся в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу, закончат учебный год в мае.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2018 году в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске и Екатеринбурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В бесплатный поезд на ЧМ по футболу можно будет взять детей без билета на матч
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по вопросам ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017