Эрмитажный кот ради похудения к ЧМ-2018 будет заниматься на тренажере

Эрмитажный кот Ахилл набрал лишний вес, он сядет на диету и пройдет курс физических упражнений на специальном тренажере к чемпионату мира по футболу в России. Об этом сообщила ветеринарный врач музея Анна Кондратьева.

«Со следующей недели Ахилл начинает активную жизнь в преддверии чемпионата мира. Ему нужно худеть», — цитирует Кондратьеву ТАСС.

По оценкам врача, коту нужно будет сбросить около 850 г. Вскоре животное отправят жить в кафе «Республика кошек», где установлено специальное беговое колесо.

Также кот будет участвовать в мероприятиях, которые помогут ему социализироваться и привыкнуть к вниманию публики. Это связано с тем, что Ахилл будет предсказывать результаты матчей, которые пройдут в Петербурге, на чемпионате мира по футболу в 2018 году.