Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на ЧМ-2018

Знаменитый кот Ахилл будет предсказывать результаты матчей, которые пройдут в Петербурге, на чемпионате мира по футболу в 2018 году, сообщает ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева.

По ее словам, на Кубке конфедераций Ахилл начал успешную карьеру оракула и верно предсказывал результаты матчей. В 2018 году кот продолжит деятельность и станет оракулом на чемпионате мира, сообщает телеканал «78».

Работники Эрмитажа надеются, что и в этот раз Ахилл не подведет и прогнозы его будут точны. Готовиться к непростой работе оракула кот начнет уже на следующей неделе. Его ожидает визит в ветеринарную клинику для ежегодных профилактических мероприятий.

В прошлом году эрмитажные коты стали самыми популярными в российских СМИ, по мнению компании «Медиалогия». При этом на первом месте рейтинга оказался именно предсказатель Ахилл.