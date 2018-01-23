Эрмитаж потратит 1 млн рублей на борьбу с насекомыми и грызунами

Государственный музей Эрмитаж выделил на борьбу с насекомыми и грызунами на территории и в помещениях зданий 1,1 млн рублей. Музей объявил соответствующий конкурс, говорится на сайте госзакупок РФ.

Начальная цена контракта на услуги по дератизации и дезинсекции составляет 1,1 млн рублей, услуги предполагается получать в 2018 и 2019 годах. В техзадании обозначено, что обработка помещений от насекомых должна проводиться с апреля по октябрь дважды в месяц, с ноября по март — не чаще одного раза в месяц. Дератизация необходима на территориях и в помещениях один раз в месяц.

Ранее сообщалось, что музей переместил картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» с места, на котором они провисели свыше 40 лет.