Эрмитаж проведет первый в наступившем году «бесплатный четверг»

Эрмитаж проведет 4 января первый в наступившем 2018 году день бесплатного посещения.

Музей подтверждает, то традиционная акция, в рамках который каждый первый четверг месяца бесплатен для посещения, состоится и в январе. Отметим, что желающим посетить Эрмитаж бесплатно придется отстоять большую очередь, из-за новогодних праздников и новогодних каникул у школьников, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, в новогодние каникулы со 2 по 7 января в Москве можно бесплатно посетить 77 музеев. В Новом Манеже выставка посвящена жизни и фильмам Эльдара Рязанова, в Музее Цветаевой покажут тетради поэтессы, записки, черновики произведений.