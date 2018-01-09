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Скульптуру поп-художника KAWS установят во дворе Эрмитажа

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Скульптура американского поп-художника Брайана Доннелли «Последние дни» появится во дворе Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Арт-объект привезут в Северную столицу в рамках проекта «Скульптура по дворе». Черная фигура Микки Мауса прибудет в Петербург 31 марта и останется там до 16 сентября.

Доннелли получил известность, работая под псевдонимом KAWS. Его скульптуры выставлены в Гонконге, Лондоне и Малаге. В пресс-службе Эрмитажа рассказали, что художник является ярким представителем поп-арта 1960-х годов. К примеру, скульптура, которую выставят в Петербурге, основана на образе героя Уолта Диснея. Фигура Микки Мауса сделана из винила и олицетворяет противоречия между материалом из окружения современного человека и тем, из чего принято было создавать классические скульптуры, передает телеканал «78».

В декабре на набережной Фонтанки была установлена скульптура местного художника Hioshi. Арт-объект под названием «Дзен и боль» посвящен тем, кто слишком рано продал или не успел купить биткоин.

Кроме того, в скором времени в городе должен появиться памятник, символизирующий человеческую жадность. Монумент в виде криптофермы планируется установить в рамках тематического фестиваля Geek Picnic.

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