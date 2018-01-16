Эрмитаж впервые за 40 лет изменил расположение полотен да Винчи

Государственный Эрмитаж переместил картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» с места, на котором они провисели свыше 40 лет.

Полотна расположили в новых витринах, которые размещены таким образом, чтобы посетителям было удобнее рассмотреть работы.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что решение о переносе картин для удобства посетителей и обеспечения лучшей циркуляции воздуха было принято еще год назад.

По его словам, при новом размещении изменилось освещение полотен. Если раньше естественный свет из окон падал на них сбоку, то теперь он падает прямо. Кроме того новые витрины оснащены внутренней регулируемой системой освещения.

Пиотровский рассказал, что витрины были созданы по проекту сотрудников экспозиционно-оформительского отдела Эрмитажа, и в них предусмотрена система стабилизации климата.

«Системы должны обеспечить, чтобы все условия — влажность, температура — были такими же, к которым картины привыкли за последние 40 лет», приводит его слова ТАСС.

Как отмечает агентство, ведущий сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Татьяна Кустодиева рассказала, что место шедевров да Винчи в старых витринах займут другие работы мастеров эпохи Возрождения.