Прямой эфир

Эрмитаж впервые за 40 лет изменил расположение полотен да Винчи

0
Фото: ТАСС/Юрий Белинский, Николай Науменков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный Эрмитаж переместил картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» с места, на котором они провисели свыше 40 лет. 

Полотна расположили в новых витринах, которые размещены таким образом, чтобы посетителям было удобнее рассмотреть работы.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что решение о переносе картин для удобства посетителей и обеспечения лучшей циркуляции воздуха было принято еще год назад. 

По его словам, при новом размещении изменилось освещение полотен. Если раньше естественный свет из окон падал на них сбоку, то теперь он падает прямо. Кроме того новые витрины оснащены внутренней регулируемой системой освещения. 

Пиотровский рассказал, что витрины были созданы по проекту сотрудников экспозиционно-оформительского отдела Эрмитажа, и в них предусмотрена система стабилизации климата.

«Системы должны обеспечить, чтобы все условия — влажность, температура — были такими же, к которым картины привыкли за последние 40 лет», приводит его слова ТАСС.

Как отмечает агентство, ведущий сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Татьяна Кустодиева рассказала, что место шедевров да Винчи в старых витринах займут другие работы мастеров эпохи Возрождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скульптуру поп-художника KAWS установят во дворе Эрмитажа
Эрмитаж выставит после реставрации единственный в РФ шедевр Караваджо

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017