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Эрмитаж выпустил стикеры для Telegram

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Фото: Global Look Press/Sergey Smirnov
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Государственный музей Эрмитаж выпустил набор стикеров для своего официального канала в мессенджере Telegram. Об этом сообщается в сообществе музея в соцсети «ВКонтакте».

В основу стикеров легли музейные экспонаты, включая картины Рембрандта и Матисса. Так, источником для одного из стикеров послужил «Автопортрет в шапке с открытым ртом» Рембрандта, написанный в 1630 году. Молодой художник изучал мимику своего лица и учился передавать разные душевные состояния средствами гравюры, нового для него вида искусства, пишет «РИА Новости». В стиснутых губах, нахмуренных бровях и морщинах над переносицей читаются испуг, гнев и изумление.

Всего Эрмитаж выпустил 24 стикера, включая логотип музея, фрагмент полотна «Танец» Анри Матисса, изображение кающейся Марии Магдалины Тициана, написанной в 1565 году.

Коллекция государственного музея Эрмитаж насчитывает порядка 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры, включая живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. Ранее портал iz.ru сообщал, что в январе 2017 года Эрмитаж впервые за 40 лет изменил расположение полотен да Винчи.

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