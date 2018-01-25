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Минобрнауки подарило студентам стикеры с Васильевой

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Минобрнауки создало для пользователей мессенджера Telegram набор стикеров с изображением министра образования Ольги Васильевой, сообщает пресс-служба ведомства.

Так министерство решило поздравить всех студентов с окончанием зимней сессии и праздником Татьянин день.

На картинках Васильева призывает писать грамотно, оценивает объем знаний, а также радуется успешно сданным экзаменам и зачетам.

Поздравил российских студентов и президент РФ Владимир Путин. Он пожелал молодым людям быть «всегда устремленными вперед, дерзкими, смелыми» и воспользоваться преимуществами, которые открывает для них современная Россия. 

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