Минобрнауки подарило студентам стикеры с Васильевой

Минобрнауки создало для пользователей мессенджера Telegram набор стикеров с изображением министра образования Ольги Васильевой, сообщает пресс-служба ведомства.

Так министерство решило поздравить всех студентов с окончанием зимней сессии и праздником Татьянин день.

На картинках Васильева призывает писать грамотно, оценивает объем знаний, а также радуется успешно сданным экзаменам и зачетам.

Поздравил российских студентов и президент РФ Владимир Путин. Он пожелал молодым людям быть «всегда устремленными вперед, дерзкими, смелыми» и воспользоваться преимуществами, которые открывает для них современная Россия.