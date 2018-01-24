Кинотеатры «Москино» предоставят студентам скидку 30% в Татьянин день

Кинотеатры сети «Москино» предоставят студентам колледжей и вузов скидку 30% на все билеты в Татьянин день — 25 января. Об этом информирует официальный портал мэра Москвы.

«В День российского студенчества, 25 января, билеты в 13 кинотеатрах сети «Москино» Департамента культуры города Москвы для учащихся вузов и колледжей будут стоить 200 рублей. Это на 30–40% ниже обычной стоимости посещения вечерних киносеансов, цена на которые варьируются от 300 до 380 рублей», — говорится в сообщении.

Для получения скидки учащимся необходимо предъявить в кассе студенческий билет. Цены будут снижены на все показы фильмов 25 января с 14:00 и до конца дня.

22 января портал iz.ru писал, что в Татьянин день студенты могут приобрести входной билет в Останкинскую телебашню со скидкой 55%. Кроме того, учащимся будут предоставлена бесплатная экскурсия.