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Катки в 16 парках Москвы будут бесплатными для студентов в Татьянин день

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вход на катки для студентов в Татьянин день 25 января будет бесплатным в 16 столичных парках. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Чтобы бесплатно покататься на катках, студентам вузов необходимо будет иметь при себе студенческий билет и документ, удостоверяющий личность. Помимо этого, в 15 парках Москвы все посетительницы по имени Татьяна смогут взять на прокат коньки со скидкой в 50%. В Парке Горького прокат сделают бесплатным не только для Татьян, но и для студентов дневного отделения. На катке «Лед» в парке «Сокольники» вход будет бесплатным для всех желающих. Также в праздничной акции участвует сад имени Баумана, сад «Эрмитаж», Измайловский парк и другие зоны отдыха, сообщает сетевое издание m24.ru.

Различные акции запланированы и в зонах отдыха в Москве, где нет катков. Девушки по имени Татьяна и студенты смогут бесплатно прокатиться на тюбинговой горке в парке «Царицыно», а в парке «Кузьминки» арендовать лыжи и тюбинги студенты смогут за полцены, а девушки по имени Татьяна — бесплатно.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что в Татьянин день, 25 января, студенты столичных вузов смогут бесплатно посетить Московский зоопарк и даже принять участие в квесте.

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