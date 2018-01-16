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В парках Москвы открылись 16 катков с натуральным льдом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В московских парках открылись 16 катков с натуральным льдом. Как отмечает пресс-служба «Мосгорпарка», среди заработавших катков семь бесплатные, три — работают круглосуточно. 

«С наступлением настоящей зимы в парках Москвы наконец-то открылись катки с натуральным льдом», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Отмечается, что жители Москвы и гости столицы могут бесплатно посетить катки с натуральным льдом в парках «Красная Пресня», «Северное Тушино» и «Сокольники».

Также бесплатно покататься на коньках можно в сквере по Олонецкому проезду и в усадьбе «Люблино». Круглосуточно и бесплатно работают катки в Перовском парке, в парке у прудов «Радуга» и в парке Северного речного вокзала.

Платные катки, предоставляющие услуги проката и заточки коньков заработали в Перовском, Измайловском и Лианозовском парках, парке Дружбы, в Сокольниках, а также усадьбах «Воронцово», «Коломенское» и саду «Эрмитаж».

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