В парках Москвы открылись 16 катков с натуральным льдом

В московских парках открылись 16 катков с натуральным льдом. Как отмечает пресс-служба «Мосгорпарка», среди заработавших катков семь бесплатные, три — работают круглосуточно.

«С наступлением настоящей зимы в парках Москвы наконец-то открылись катки с натуральным льдом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что жители Москвы и гости столицы могут бесплатно посетить катки с натуральным льдом в парках «Красная Пресня», «Северное Тушино» и «Сокольники».

Также бесплатно покататься на коньках можно в сквере по Олонецкому проезду и в усадьбе «Люблино». Круглосуточно и бесплатно работают катки в Перовском парке, в парке у прудов «Радуга» и в парке Северного речного вокзала.

Платные катки, предоставляющие услуги проката и заточки коньков заработали в Перовском, Измайловском и Лианозовском парках, парке Дружбы, в Сокольниках, а также усадьбах «Воронцово», «Коломенское» и саду «Эрмитаж».