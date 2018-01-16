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Синоптики подсчитали число солнечных минут в Москве в декабре 2017 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Солнце светило в Москве всего 0,1 часа, то есть 6–7 минут за весь декабрь прошлого года. Об этом во вторник рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

Продолжительность солнечного сияния установили на основе расчетов, проведенных в обсерватории географического факультета Московского государственного университета (МГУ), передает ТАСС.

«Многие люди, узнав об этом, говорят: Ну, теперь понятно, почему депрессия была», — отметил синоптик.

В январе текущего года показатели уже превысили значения ноября и декабря, передает сетевое издание m24.ru.

Напомним, ранее замглавы Гидрометцентра России Геннадий Елисеев сообщил, что в ночь на день Крещения Господня в Москве и Подмосковье сильных морозов не ожидается. По предварительным данным, в ночь на пятницу, 19 января температура воздуха опустится до минус 5–10 градусов. 

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