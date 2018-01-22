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Бесплатная экскурсия по Останкинской башне ждет студентов 25 января

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Экскурсии по Останкинской башне будут бесплатными для всех студентов в Татьянин день, 25 января. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Входной билет в Останкинскую телебашню 25 января студенты смогут приобрести со скидкой 55% (450 рублей), а сопровождение гида для них будет бесплатным. Всего на Татьянин день запланировано больше десяти бесплатных экскурсий для всех учащихся вузов с 12:00 до 21:00 для групп до 20 человек. Для посещения смотровой площадки понадобится студенческий билет, сообщает НСН. Оттуда открывается вид на ВДНХ, «Москва-Сити», телецентр «Останкино» и другие столичные достопримечательности.

Праздничная программа Татьяниного дня также предполагает для гостей посещение 85-й отметки, открывшейся в 2017 году. Кроме того, экскурсовод покажет одну из 21 метеорей — гигантскую опору с датчиками, которая измеряет направление и скорость ветра, а также температуру и влажность воздуха. Помимо этого, вечером на смотровой площадке будет звучать музыка, а в кофейне ресторанного комплекса «Седьмое небо» студенты смогут бесплатно получить сладкое угощение.

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