Московский зоопарк в Татьянин день будет бесплатным для студентов

Московский зоопарк в Татьянин день, 25 января, станет бесплатным для студентов столичных вузов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

Для бесплатного входа необходимо будет предъявить студенческий билет. Помимо этого, Московский зоопарк подготовил для них «Университетский квест» по территории зоосада, сообщает НСН. Каждая из команд-участниц получит свои задания и маршрут. После окончания квеста сотрудники зоопарка подведут итоги и поздравят победителей. Желающих принять участие в квесте будут ждать у Большого пруда возле Главного входа в 12:45. Старт соревнования намечен на 13:00. Пройти квест команды должны будут за 30 минут, после чего квест завершится, а итоги будут подведены в 14:00.

Желающим принять участие в квесте рекомендуется одеваться по погоде, иметь при себе ручку или карандаш, а также доступ в интернет. Участие в квесте бесплатное, необходимо только предварительно зарегистрировать команду (до шести человек) по телефону: 8 499 255 57 63.