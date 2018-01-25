Путин пожелал студентам быть смелыми и дерзкими

Президент РФ Владимир Путин пожелал российским студентам не бояться ошибок и воспользоваться преимуществами, которые открывает для них современная Россия. Об этом он заявил на форуме студенческих клубов «Вместе вперед» в Казани.

«Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением», — сказал он.

Путин также призвал молодых людей быть «всегда устремленными вперед, дерзкими, смелыми».

«Поверьте мне, у вас большие преимущества перед теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете свободно, не думая ни о чем, создавать новые смыслы, новую моду, музыку, новое искусство, новые технологии», — подчеркнул российский лидер.

25 января в России традиционно отмечается праздник студентов — Татьянин день.