Школа «Индустрия» запустила курсы визуальных эффектов и вторых режиссеров

Школа кино и телевидения «Индустрия» объявила об открытии новых направлений — курсов визуальных эффектов и вторых режиссеров.

В рамках программы визуальных эффектов в феврале 2018 года начинается обучение по дисциплинам Compositing Artist и 3D Artist. В их основе лежит общая теория кинопроизводства в целом и большой объем практических занятий по специальности.

Курс вторых режиссеров включает в себя все этапы кинопроизводства: от девелопмента до постпродакшна. Студенты познакомятся со всеми нюансами создания большого кино, рекламы и сериалов. Помимо теоретической части студентов ждет большой блок практических занятий.

Кураторами программ станут ведущие специалисты в области визуальных эффектов и вторые режиссеры, преподавателями — известные режиссеры, продюсеры, художники и другие ключевые представители российской киноиндустрии, а также международные специалисты.

Школа кино и телевидения «Индустрия» основана в 2017 году режиссером Федором Бондарчуком, а также продюсерами компании «Водород» Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко. Ее миссия — подготовка профессионалов для российской киноиндустрии.