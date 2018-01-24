На улицах Москвы появились 11 виртуальных двойников Ломоносова

В столице появились 11 3D-копий одного из основателей Московского государственного университета Михаила Ломоносова ко Дню студента. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Встретить» знаменитого ученого будет возможно 24 и 25 января в парках, скверах и центральных улицах российской столицы. При помощи приложения Histars сделать селфи с Ломоносовым можно будет на Цветном и Тверском бульварах, в «Сокольниках», парке Горького, «Зарядье» и ВДНХ. Ранее виртуального Ломоносова можно было встретить лишь на Воробьевых горах возле здания МГУ.

3D-фигуру можно повернуть на 360 градусов, приблизить или удалить, а также сделать совместное фото, сообщает сетевое издание m24.ru. После Татьяниного дня сделать селфи с Ломоносовым вновь можно будет только на Воробьевых горах. Отмечается, 3D-копию ученого также можно встретить в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

Ранее портал iz.ru сообщал, что катки в 16 парках Москвы будут бесплатными для студентов в Татьянин день.