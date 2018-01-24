Прямой эфир

На улицах Москвы появились 11 виртуальных двойников Ломоносова

0
Фото: агентство городских новостей "Москва"
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице появились 11 3D-копий одного из основателей Московского государственного университета Михаила Ломоносова ко Дню студента. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Встретить» знаменитого ученого будет возможно 24 и 25 января в парках, скверах и центральных улицах российской столицы. При помощи приложения Histars сделать селфи с Ломоносовым можно будет на Цветном и Тверском бульварах, в «Сокольниках», парке Горького, «Зарядье» и ВДНХ. Ранее виртуального Ломоносова можно было встретить лишь на Воробьевых горах возле здания МГУ.

3D-фигуру можно повернуть на 360 градусов, приблизить или удалить, а также сделать совместное фото, сообщает сетевое издание m24.ru. После Татьяниного дня сделать селфи с Ломоносовым вновь можно будет только на Воробьевых горах. Отмечается, 3D-копию ученого также можно встретить в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

Ранее портал iz.ru сообщал, что катки в 16 парках Москвы будут бесплатными для студентов в Татьянин день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кинотеатры «Москино» предоставят студентам скидку 30% в Татьянин день
Московский зоопарк в Татьянин день будет бесплатным для студентов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017