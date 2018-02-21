Более 130 км дорог Подмосковья отремонтируют к ЧМ-2018

Более 130 км дорог в Московской области будут отремонтированы до середины мая в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом заявил замглавы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Андрей Суязов в ходе круглого стола, посвященного подготовке к предстоящим соревнованиям, передает «РИА Новости».

Чиновник обозначил сроки дорожных работ.

«15–20 мая — это крайние точки, когда подрядчики должны будут выполнить весь объем работ», — сказал он.

В конце декабря сообщалось, что в подмосковном Домодедово завершилась реконструкция стадиона «Авангард» к ЧМ-2018.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и др.