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Отели в Москве оштрафованы на 6 млн рублей за завышение цен перед ЧМ-2018

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Фото: Depositphotos.com
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Столичные гостиницы оштрафованы почти на 6 млн рублей за завышение цен в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Управлением при подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 проведено 127 проверок и мониторинг 603 хозяйствующих субъектов, оказывающих гостиничные услуги. По результатам проверок за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований санитарного законодательства к административной ответственности привлечено 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 5 948 200 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

В частности, проверялось соблюдение стоимости проживания и санитарных норм. Среди нарушений: недостоверная информация об объекте размещения, невозможность расторжения договора бронирования и возврата денежных средств, оказание услуг без свидетельства о присвоении категории.

Так, некоторые гостиницы завышали стоимость проживания от 187 % до 570 % от стоимости.

Ранее 20 февраля Роспотребнадзор опубликовал перечень гостиниц Екатеринбурга, завышающих предельно установленные цены перед ЧМ-2018. Так, стоимость проживания за сутки в одноместном номере гостиницы категории «две звезды» доходила до 100 тыс. рублей. 

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