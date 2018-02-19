Роспотребнадзор провел более 30 тыс. консультаций по профилактике ОРВИ

Роспотребнадзор дал более 30 тыс. рекомендаций гражданам по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в рамках «горячей линии». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также консультации проводились и на личном приеме.

«В период с 22 января по 5 февраля 2018 Управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, а также Консультационными центрами (пунктами) для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ года организовано консультирование граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ <…> в преддверии сезона гриппа. Дано более 30 тыс. консультаций», –– сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что наибольшее вопросов граждан (более 4,7 тыс. — 15,3% от всех поступивших вопросов) касались введения ограничительных мероприятий в школах и детсадах во время эпидемии гриппа и ОРВИ.

Также россияне активно интересовались вопросом обстановки по гриппу и ОРВИ как по стране, так и в отдельных регионах.

«Кроме того, в числе популярных тем была неспецифическая профилактика респираторных инфекционных заболеваний (13,8% от общего количества вопросов), а также вопросы использования медицинских масок (13,5%). Более 3,3 тыс. вопросов (11%) касались иммунизации против гриппа (где сделать прививку, противопоказания и т.д.)», –– добавили в ведомстве.

19 февраля портал iz.ru сообщил, что Роспотребнадзор запустил «горячую линию», посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года.