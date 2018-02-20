Роспотребнадзор назвал завышавшие цены перед ЧМ-2018 гостиницы Екатеринбурга

В Роспотребнадзоре назвали гостиницы в Екатеринбурге, намеренно завышавшие предельно установленные цены в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018. Перечень объектов размещения опубликован на сайте ведомства.

Согласно данным, один из отелей завышал цены в 2,7 раза, доводя стоимость проживания за сутки в одноместном номере гостиницы категории «две звезды» до 100 тыс. рублей.

«По всем фактам завышения предельно установленных цен при бронировании вынесены предостережения, наложены административные штрафы. Соблюдение обязательных требованиях, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018, остается на контроле Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.

Чемпионат мира – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Как сообщал портал iz.ru, 19 февраля Роспотребнадзор открыл горячую линию, посвященную чемпионату. Специалисты ведомства будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, реализации продукции с символикой ЧМ-2018 и другим аспектам защиты прав потребителей.