Прямой авиарейс свяжет Дальний Восток и Кубань

Новый прямой рейс авиасообщения Владивосток—Красноярск—Сочи планируется ввести с 26 марта 2018 года, сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

С 26 марта 2018 года планируется ввести новый регулярный авиарейс, который свяжет Кубань и Дальний Восток. Самолет будет следовать по маршруту Владивосток—Красноярск—Сочи и обратно. Таким образом время в пути сократится на три часа, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Рейс будет выполняться раз в неделю по средам. Самолет, следующий по маршруту Владивосток—Красноярск—Сочи будет отправляться по понедельникам, обратный вылет запланирован на воскресенье.

Билеты на рейс уже поступили в продажу. Стоимость билетов зависит от пункта вылета. Например, стоимость билетов из Красноярска в Сочи начинается от 10 250 рублей, а из Владивостока в Сочи от 14 550 рублей.