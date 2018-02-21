Прямой эфир

Прямой авиарейс свяжет Дальний Восток и Кубань

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый прямой рейс авиасообщения Владивосток—Красноярск—Сочи планируется ввести с 26 марта 2018 года, сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

С 26 марта 2018 года планируется ввести новый регулярный авиарейс, который свяжет Кубань и Дальний Восток. Самолет будет следовать по маршруту Владивосток—Красноярск—Сочи и обратно. Таким образом время в пути сократится на три часа, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Рейс будет выполняться раз в неделю по средам. Самолет, следующий по маршруту Владивосток—Красноярск—Сочи будет отправляться по понедельникам, обратный вылет запланирован на воскресенье.

Билеты на рейс уже поступили в продажу. Стоимость билетов зависит от пункта вылета. Например, стоимость билетов из Красноярска в Сочи начинается от 10 250 рублей, а из Владивостока в Сочи от 14 550 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Регулярные полеты из Уфы в Геленджик запланированы на лето 2018 года
Авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург продлили до осени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017