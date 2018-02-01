Регулярные полеты из Уфы в Геленджик запланированы на лето 2018 года

Авиаперевозчики «ЮВТ Аэро» и «Саратовские авиалинии» запланировали в рамках летнего расписания регулярные полеты из Уфы в Геленджик, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Начиная с 19 июня по 20 сентября дважды в неделю, по вторникам и четвергам, воздушное судно Bombardier будет вылетать в Геленджик из Уфы в 18:05, сообщает ИА «Башинформ».

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» начнет выполнять рейсы к Черноморскому побережью со 2 июня по субботам в 7:30. Полеты планируется совершать на самолете Ан-148. Летнее расписание будет действовать до 29 сентября.