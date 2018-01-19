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Рейсы в Грузию откроются в аэропорту Уфы

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Регулярные рейсы в Грузию откроются в аэропорту Уфы этим летом, сообщила пресс-служба аэропорта Уфа.

С 16 июня 2018 года в аэропорту города Уфы стартует рейс на регулярной основе в город Батуми в Грузии. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — в среду и субботу, сообщило ИА «Башинформ».

В эти дни вылет в Грузию из аэропорта столицы Башкирии назначен на 18:05. Прибытие в аэропорт Батуми запланировано на 20:05. В обратную сторону, из Батуми в Уфу, вылет запланирован на 12:50, посадка в Уфе в 16:50.

Продажи билетов на рейс уже начались. Билет в одну сторону обойдется пассажиру в 10 300 рублей. Выполнять перевозку будут воздушные судна модели CRJ 200, с возможностью разместить на борту 50 человек.

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