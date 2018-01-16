Новое регулярное авиасообщение открылось из Казани в Томск

Новое регулярное авиасообщение в рамках развития региональных авиаперевозок открылось из столицы Татарстана в Томск.

Сегодня, 16 января, в аэропорту Казани состоялось торжественное открытие регулярного рейса Казань–Томск. Выполнение рейса будет осуществляться два раза в неделю, по вторникам и субботам, сообщило ИА «Татар-информ».

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «ЮВТ-Аэро» Станислав Козленко отметил, что авиаперевозки между регионами поспособствуют разгрузке Московского авиаузла и помогут россиянам путешествовать по родине с большим удобством.

Также Станислав Козленко сообщил, что загрузка пассажиров запущенного рейса Казань–Томск должна составить порядка 50% уже через 30–45 дней.