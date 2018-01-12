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Новый рейс в Израиль откроется в аэропорту Платов Ростова-на-Дону

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Новый рейс в Тель-Авив (Израиль) появится в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Об этом представители воздушной гавани рассказали на официальном сайте.

Отправиться этим рейсом можно будет уже 28 марта. Осуществлять перевозку будет компания «Уральские авиалинии». Вылететь из аэропорта Платов можно будет каждую среду, сообщает RostovGazeta.

Приблизительно билет в одну сторону обойдется желающим отправиться в Израиль в $210 (около 12 тыс. рублей). Стоимость билетов в Тель-Авив и обратно составит $445 (более 25 тыс. рублей).

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