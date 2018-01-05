Рейс из Уфы в Бангкок задержали на шесть часов

Самолет авиакомпании «Икар» более шести часов не может вылететь из Уфы в Бангкок из-за позднего прибытия самолета. Свой вылет в аэропорту ожидают 244 пассажира.

«Рейс KAR-2431 Уфа-Бангкок задержан авиакомпанией "Икар" более чем на шесть часов. Пассажирам предоставляется горячее питание и проживание в гостинице», — приводит ТАСС слова представителя аэропорта башкирской столицы.

Сообщается, что борт должен был вылететь 5 января в 22:50 по местному времени (20:50 мск). По словам собеседника агентства, в связи с задержкой самолет, как планируется, вылетит 6 января в 4:55 (2:55 мск).