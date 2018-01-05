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Капитан самолета погиб в финском аэропорту после удара дверью

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Фото: en.wikipedia.org
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Несчастный случай произошел в аэропорту Киттиля, располагающегося на севере Финляндии. В результате удара дверью погиб пилот частного самолета Gulfstream G150.

Инцидент произошел в четверг, 4 января. Капитан 20-местного воздушного судна, готовившегося ко взлету, получил несовместимые с жизнью травмы, ударившись об дверь.

Врачи аэропорта пытались спасти пилота, которым оказался 50-летний гражданин Германии, однако реанимировать его не удалось, пишет газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, в момент инцидента на борту воздушного судна никого не было. Расследование несчастного случая может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Самолет Gulfstream G150 принадлежит австрийской авиакомпании Skyline Aviation. Воздушное судно было зарегистрировано в Киеве, после чего передано в лизинг Украине.

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