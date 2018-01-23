Прямой эфир

Авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург продлили до осени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиарейсы транспортного сообщения Брянск–Санкт-Петербург продлили до осени, информация об этом размещена на официальном сайте перевозчика.

Рейсы из Брянска в Санкт-Петербург продлили на весну и лето этого года. Продажа билетов на данные рейсы начнется ближе к концу февраля, сообщила интернет-газета «Брянские новости».

В 2017 году авиаперелеты из Брянска в Санкт-Петербург, осуществлявшиеся по пятницам, были отменены. В январе этого года также подверглись отмене перелеты, которые совершались по средам.

Теперь до марта в Северную столицу из Брянска можно вылететь только по воскресеньям. Самолет вылетает из аэропорта Брянска в 10:10. Обратный перелет, Санкт-Петербург–Брянск, выполняется в 7:50.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рейсы в Грузию откроются в аэропорту Уфы
Самолет авиасообщения Благовещенск–Москва заменят на меньший

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017