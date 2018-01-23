Авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург продлили до осени

Авиарейсы транспортного сообщения Брянск–Санкт-Петербург продлили до осени, информация об этом размещена на официальном сайте перевозчика.

Рейсы из Брянска в Санкт-Петербург продлили на весну и лето этого года. Продажа билетов на данные рейсы начнется ближе к концу февраля, сообщила интернет-газета «Брянские новости».

В 2017 году авиаперелеты из Брянска в Санкт-Петербург, осуществлявшиеся по пятницам, были отменены. В январе этого года также подверглись отмене перелеты, которые совершались по средам.

Теперь до марта в Северную столицу из Брянска можно вылететь только по воскресеньям. Самолет вылетает из аэропорта Брянска в 10:10. Обратный перелет, Санкт-Петербург–Брянск, выполняется в 7:50.