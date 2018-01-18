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Самолет авиасообщения Благовещенск — Москва заменят на меньший

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Самолет, курсирующий между Благовещенском и Москвой, заменят на самолет меньшей вместимости, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Самолет, выполняющий рейс Благовещенск — Москва — Благовещенск, будет заменен в связи с малой загруженностью рейса в зимний период и с производственной необходимостью, сообщила Амурская служба новостей.

В данный момент рейс выполняет самолет Boeing-767-300 авиакомпании «Икар», который может перевозить на своем борту до 325 пассажиров. Заменен он будет на самолет Boeing-737-800, с возможностью перевозить до 190 человек.

Также, отличительной чертой малого самолета будет то, что теперь в выполнении рейса появится посадка в аэропорту Красноярска для дозаправки.

Министерство транспорта также отметило, что иногда рейсы снова будут совершаться Boeing-767-300. Когда какой самолет будет летать можно будет уточнить в авиационных агентствах.

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