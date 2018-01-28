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Аляска намерена развивать сотрудничество с Дальним Востоком

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Фото: ru.usembassy.gov
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Власти Аляски хотят развивать отношения с Дальним Востоком России, об этом заявил генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс.

Правительство Чукотки сообщает, что об этом генконсул сообщил в своем письме губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину.

«РИА Новости» отмечает, что Кийс встречался с губернатором Аляски и мэрами городов. В ходе этих встреч обсуждались возможности для сотрудничества с Дальним Востоком и американским штатом Аляска. Сотрудничество будет развиваться в сфере дипломатии, культуры, науки, образования, спорта, бизнеса и коренных народностей.

Участники встреч надеются на «возобновление развития российско-американских отношений во многих сферах жизнедеятельности», отметил генконсул США.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает увеличение выплат специалистам, желающим переехать на Дальний Восток, с 225 тыс. до 1 млн рублей.

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