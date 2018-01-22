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Фотовыставка «Дальневосточное наследие» открылась в Биробиджане

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Выставка фотографического искусства «Дальневосточное наследие» открылась в Биробиджане, сообщила пресс-служба управления по внутренней политике в Еврейской автономной области.

Выставка фотографического искусства «Дальневосточное наследие», посвященная историческому и культурному наследию регионов Дальнего Востока, открылась в административном центре ЕАО. На открытии присутствовали губернатор области Александр Левинталь, руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Александр Мартынов, сообщило ИА EAOMedia.

На фотовыставке были представлены лучшие работы как начинающих фотохудожников, так и профессионалов из дальневосточных регионов. Представленные на выставке работы передают зрителю интересные и непривычные природные и культурные объекты Дальнего Востока. ЕАО представила на выставку работу «Памятник-музей, сооруженный в честь Волочаевских боев» автора С. Емельянова.

Организаторами проекта являются Управление Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу и филиал агентства по управлению и использованию памятников истории культуры. Также ими был организован фотоконкурс «Дальневосточное наследие», который проводился в восьми номинациях. По итогам проведения конкурса был издан фотоальманах, который содержит в себе 300 фотографий-участников.

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