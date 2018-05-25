— Реально ли повышение пенсионного возраста? Реально.

Правительство вырабатывает консолидированную позицию относительно повышения пенсионного возраста в России, заявила в интервью «Известиям» в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, о решении по этому вопросу будет объявлено сразу после его принятия. Татьяна Голикова также рассказала о работе на новом посту, решении задач по повышению продолжительности жизни и качества медицинского обслуживания.

— Какие вызовы и проблемы ставит перед вами должность, которую вы теперь занимаете? Как вы планируете выстраивать социальную политику в ближайший год?

— Меня назначили на должность — значит, я готова. Задачи, которые поставил президент в послании и в своем новом майском указе, являются достаточно амбициозными. Мы будем их решать. Не так давно премьер-министр анонсировал подписание своего поручения относительно работы над новыми национальными проектами, об определении ответственных и разработке в ближайшее время механизма их реализации.

— Еще работая в Счетной палате, вы размышляли об одном из важных проектов — объединении внебюджетных фондов. К чему это приведет и насколько это важно?

— Действительно, я высказывала эту идею. И, безусловно, теперь, в новой должности, я буду работать над обоснованием этой идеи, ее реализацией. О чем идет речь. О некоторых корректировках в системе социального страхования, которые объединяют законодательство по трем государственным фондам — Пенсионному, Фонду социального страхования и Фонду обязательного медицинского страхования.

Все три структуры работают на сегодняшний день на всё население нашей страны, выплачивая пенсии, предоставляя услуги социального страхования по больничным листам, беременности и родам или оказанию медицинской помощи.

Начиная с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов было передано Федеральной налоговой службе. И, по сути, у государственных внебюджетных фондов осталась обслуживающая функция, которая связана с предоставлением тех или иных услуг или тех или иных выплат нашим гражданам.

Самая разветвленная сеть — это сеть Пенсионного фонда, она имеет свои территориальные подразделения, которые работают непосредственно с населением. Каждая из этих структур в отношении того же самого контингента создает свои информационные системы, не всегда сопрягающиеся и не всегда соответствующие тем требованиям или веяниям времени, которые сейчас перед нами стоят.

— В новом майском указе президент дал поручение обеспечить индексацию пенсий темпами выше инфляции. На ваш взгляд, как можно этого добиться?

— Даже в сегодняшнем законодательстве у нас предусмотрены механизмы, которые обеспечивают индексацию пенсий выше инфляции. По закону они индексируются с 1 февраля по фактической инфляции прошлого года и с 1 апреля — по темпам роста доходов Пенсионного фонда.

И фактически она должна получаться выше инфляции, если темпы роста фонда заработной платы оказываются выше нее. Действительно, в последние годы мы этого не наблюдали, и, очевидно, это вышло из нашего обихода.

— Мы не наблюдали почему?

— Потому что мы не имели темпов роста фонда заработной платы выше инфляции. Сейчас с учетом того, что были предприняты серьезные шаги по увеличению заработных плат бюджетникам, минимального размера оплаты труда, всё пойдет уже в два этапа. Поскольку 1 мая прошло, это повлечет за собой, по нашим оценкам, и увеличение темпов роста фонда заработной платы. Соответственно, должно привести и ко второй индексации.

Кроме этого, мы сейчас отрабатываем механизмы, нацеленные на то, чтобы пенсия граждан росла выше инфляции. Это обеспечит снижение показателей бедности и рост показателей социального обеспечения граждан.

— Много идет споров о повышении пенсионного возраста. Что вы думаете по этому поводу, есть ли какой-то верхний предел, на который Россия сейчас может рассчитывать? Нужно ли это делать?

— Вопрос сложный. И мы должны выработать консолидированную позицию. Как только будет принято решение — мы его вам представим.

— Это реально в России?

— Реально ли повышение пенсионного возраста? Реально.

— Какие меры, на ваш взгляд, необходимы для увеличения продолжительности жизни до 78 лет, как поручал президент в новом указе?

— Одна из самых амбициозных задач, которая является многоплановой, комплексной, сложной для реализации, но тем не менее достижимой. На самом деле меры должны быть разработаны по всем возрастным группам. Речь идет и о снижении младенческой и детской смертности, которая вносит существенный вклад в продолжительность жизни.

В последние годы здесь есть определенные позитивные изменения, которые связаны со снижением младенческой смертности. Хотя нам все предрекали, когда мы переходили на европейские критерии оценки младенческой смертности, что у нас будет ее резкий рост. Но тем не менее она чуть-чуть подросла, но потом все-таки мы достаточно серьезными шагами стали ее снижать, и эта позитивная тенденция продолжается.

Набор мер касается и трудоспособного возраста. Это такие направления, которые связаны с туберкулезом, СПИДом, дорожной травмой, они тоже получат и получают свою поддержку. Потому что, к сожалению, это так называемые молодые причины смертности, я имею в виду с точки зрения возраста, но они тоже вносят свой существенный вклад в продолжительность жизни. Ну и, наконец, здоровое долголетие. Часто задают вопрос, а не боитесь ли вы увеличения численности людей старших возрастов, ведь растет нагрузка на бюджет?

— Что логично. Ведь это экономически неактивное население.

— Нет, не боимся. Поскольку это население на самом деле активное. Другое дело, как это оценивать. Часть людей, которые находятся в возрасте старше трудоспособного, продолжают работу. Это почти 10 млн человек. Другие выбирают уход за детьми, переходя в категорию бабушек и дедушек. А есть те, которые уже вырастили и детей, и внуков, но не хотят уходить из социума и хотят быть активными членами нашего общества. И здесь очень важно — поддерживать и развивать соответствующую инфраструктуру. Очень важна профилактическая составляющая, диспансерное наблюдение за этим населением. Очень важно развернуть работу, чтобы своевременно выявлять заболевания и своевременно принимать соответствующие меры для оказания медицинской и, что немаловажно, социальной помощи. То есть приближение системы социального обслуживания к пожилым. И это очень сложная задача.

— Раз вы заговорили о здравоохранении — как вы планируете менять систему? Идут споры о том, возможна ли отмена бесплатной медицинской помощи для неработающих, которые не уплачивают страховые взносы. Можно ли об этом рассуждать?

— Бесплатная медицинская помощь — это принцип здравоохранения, который заложен в Конституции.

— Эксперты утверждают, что для экономического роста необходимо повысить качество человеческого капитала. Минэкономразвития согласно с этим утверждением. Что думаете вы?

— Важно обеспечить непрерывность образовательного процесса. Сегодняшняя система, к сожалению, имеет определенные проблемы как с точки зрения распределения полномочий, так и с точки зрения финансового обеспечения. Я хотела бы, чтобы мы сначала провели какие-то обсуждения с экспертным сообществом, со специалистами в сфере образования, прежде чем выносить на суд общества конкретные какие-то действия по изменению в этой системе.

Но очевидно, что это еще один национальный приоритет, который мы будем поддерживать и развивать. И, естественно, вкладывать ресурсы. Хотя я хочу обратить внимание на то, что все-таки с точки зрения улучшения инфраструктуры нашего образования, школьного и дошкольного, созданы серьезные заделы, которые будут являться основой для его последующего развития.